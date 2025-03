ΛrlequiΩが5月31日、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて自身初のフリーワンマンライヴ<An Invitation-輝く闇->を開催することが発表となった。ΛrlequiΩは3月1日の千葉LOOK公演よりツアー<ΛrlequiΩ LIVE TOUR「ひとりにはなれない僕ら」>を開催中だ。“GUEST DAY”と“ONEMAN DAY”の2daysずつまわる同ツアー終了後に行われるフリーライヴでは彼らの成長を体感できるはず。

■<COMING KOBE25>



5月18日(日) 兵庫・神戸メリケンパーク※雨天決行 荒天中止▼出演●第一弾発表アーティストアルカラ / EGG BRAIN / ガガガSP / さよならポエジー / セックスマシーン!! / ドラマチックアラスカ / 猫背のネイビーセゾン / KNOCK OUT MONKEY / Panorama Panama Town / フリージアン / メガマサヒデ / ワタナベフラワー●第二弾発表アーティスト片平里菜 / クリトリック・リス / SABOTEN / 近石涼 / PK shampoo / FIVE NEW OLD / THE BOYS&GIRLS / MAYSON's PARTY / 優利香 / 倭製ジェロニモ&メルギブソンズ●第三弾発表アーティストAlaska Jam / 四星球 / 超能力戦士ドリアン / 八十八ヶ所巡礼 / プッシュプルポット / Paledusk / POT / 山岡トモタケ(FLAMYNGS) / locofrank●第三弾発表アーティストΛrlequiΩ / the 奥歯’s / かずき山盛り / 心愛 -KOKONA- / komsume / シンガーズハイ/ SCOOBIE DO / sorato / w.o.d. / TETORA / TENDOUJI / NiL / Hakubi / bacho / バックドロップシンデレラ / Hump Back / Hyuga / ビレッジマンズストア / Bray me / bokula. / Maki / ムノーノモーゼス / 夕闇に誘いし漆黒の天使達 / 忘れらんねえよ▼チケット要入場券 ※入場料無料https://l-tike.com/comingkobe/公式サイト:http://comingkobe.com/