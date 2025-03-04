ΛrlequiΩ、自身初の無料ワンマンを恵比寿LIQUIDROOMで5月開催
ΛrlequiΩが5月31日、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて自身初のフリーワンマンライヴ＜An Invitation-輝く闇-＞を開催することが発表となった。
◆ΛrlequiΩ (アルルカン) 画像
ΛrlequiΩは3月1日の千葉LOOK公演よりツアー＜ΛrlequiΩ LIVE TOUR「ひとりにはなれない僕ら」＞を開催中だ。“GUEST DAY”と“ONEMAN DAY”の2daysずつまわる同ツアー終了後に行われるフリーライヴでは彼らの成長を体感できるはず。
ΛrlequiΩは5月18日、神戸メリケンパークにて毎年開催される大規模チャリティーフェス＜COMING KOBE25＞に出演することも決定した。阪神淡路大震災より30年目という節目の年に開催される同フェスにΛrlequiΩは3回目の出演を迎える。
■無料ライブ＜ΛrlequiΩ FREE LIVE「An Invitation-輝く闇-」＞
open16:45 / start17:30
▼チケット
・前売 \0(D代別)
・当日 \0(D代別)
・FC限定VIPチケット 8,000円(税込/D代別)
※VIPチケット特典：＜An Invitation-輝く闇-＞ドキュメント映像DLカード
■＜COMING KOBE25＞
※雨天決行 荒天中止
▼出演
●第一弾発表アーティスト
アルカラ / EGG BRAIN / ガガガSP / さよならポエジー / セックスマシーン！！ / ドラマチックアラスカ / 猫背のネイビーセゾン / KNOCK OUT MONKEY / Panorama Panama Town / フリージアン / メガマサヒデ / ワタナベフラワー
●第二弾発表アーティスト
片平里菜 / クリトリック・リス / SABOTEN / 近石涼 / PK shampoo / FIVE NEW OLD / THE BOYS&GIRLS / MAYSON's PARTY / 優利香 / 倭製ジェロニモ&メルギブソンズ
●第三弾発表アーティスト
Alaska Jam / 四星球 / 超能力戦士ドリアン / 八十八ヶ所巡礼 / プッシュプルポット / Paledusk / POT / 山岡トモタケ(FLAMYNGS) / locofrank
●第三弾発表アーティスト
ΛrlequiΩ / the 奥歯’s / かずき山盛り / 心愛 -KOKONA- / komsume / シンガーズハイ/ SCOOBIE DO / sorato / w.o.d. / TETORA / TENDOUJI / NiL / Hakubi / bacho / バックドロップシンデレラ / Hump Back / Hyuga / ビレッジマンズストア / Bray me / bokula. / Maki / ムノーノモーゼス / 夕闇に誘いし漆黒の天使達 / 忘れらんねえよ
▼チケット
要入場券 ※入場料無料
https://l-tike.com/comingkobe/
公式サイト：http://comingkobe.com/
■＜ΛrlequiΩ LIVE TOUR「ひとりにはなれない僕ら」＞
出演：ΛrlequiΩ ※ONEMAN DAY
3月08日(土) 高田馬場CLUB PHASE
出演：ΛrlequiΩ / Guest : CHAQLA. / MAMA. / nurié
3月09日(日) 高田馬場CLUB PHASE
出演：ΛrlequiΩ ※ONEMAN DAY
3月22日(土) 池袋EDGE
出演：ΛrlequiΩ / Guest : メリー
3月29日(土) HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
出演：ΛrlequiΩ / Guest : Psycho le Cému
3月30日(日) HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
出演：ΛrlequiΩ ※ONEMAN DAY
4月05日(土) F.A.D YOKOHAMA
出演：ΛrlequiΩ / Guest : 夕闇に誘いし漆黒の天使達
4月06日(日) F.A.D YOKOHAMA
出演：ΛrlequiΩ ※ONEMAN DAY
4月12日(土) HEAVEN’S ROCK 宇都宮VJ-2
出演：ΛrlequiΩ ※ONEMAN DAY
4月19日(土) 柏PALOOZA
出演：ΛrlequiΩ / Guest : NoGoD / DEXCORE
4月20日(日) 柏PALOOZA
出演：ΛrlequiΩ ※ONEMAN DAY
4月29日(火祝) 水戸ライトハウス
出演：ΛrlequiΩ ※ONEMAN DAY
5月03日(土) HEAVEN’S ROCK 熊谷VJ-1
出演：ΛrlequiΩ / Guest : BugLug / コドモドラゴン
5月04日(日) HEAVEN’S ROCK 熊谷VJ-1
出演：ΛrlequiΩ ※ONEMAN DAY
http://arlequin-web.com/news/4037.html
関連リンク
◆ΛrlequiΩ オフィシャルX (旧Twitter)
◆ΛrlequiΩ オフィシャルInstagram
◆ΛrlequiΩ オフィシャルFC「アバタモエクボ」