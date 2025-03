ネコの足裏に存在する肉球は、その愛らしい見た目とぷにぷにした感触で多くの飼い主をとりこにしています。そんな肉球が存在する理由について、科学系メディアのLive Scienceが解説しました。Why do cats have 'toe beans'? | Live Sciencehttps://www.livescience.com/animals/cats/why-do-cats-have-toe-beans

ネコの体はかわいらしい顔からふわふわの尻尾に至るまで、愛されるポイントで一杯ですが、中でも肉球はファンの多い部位です。英語ではその見た目が豆に似ていることから「toe beans(つま先の豆)」とも呼ばれており、インターネットには肉球愛好家の集まるフォーラムも存在します。なぜネコが肉球を持っているのかという疑問の答えは、数千万年に及ぶ進化の歴史にかかわっています。そもそも肉球を持つ動物はネコだけでなく、イヌやオオカミ、クマ、アライグマ、カワウソなどを含む多くの肉食哺乳類が肉球を持っているため、本当に考えるべきは「なぜこれらの動物が肉球を持っているのか?」という疑問だといえます。アメリカ・ワシントン大学の進化生物学者であり、「The Cat's Meow: How Cats Evolved from the Savanna to Your Sofa(ネコの鳴き声:サバンナからあなたのソファまでネコはどのように進化したか)」という本の著者であるジョナサン・ロソス氏によると、肉球はおそらく約5000万年前に初の肉食哺乳類が出現した時に進化したとのこと。「これは長年にわたり受け継がれてきた特性であり、すべての動物は同じ目的のために肉球を持っているのではないかと思います」と、ロソス氏は述べています。肉球の主な機能のひとつが、「走ったり、ジャンプしたり、高い所から飛び降りた際に静かに着地したりするのを助ける」というものです。ロソス氏は、肉球が衝撃を吸収する「ショックアブソーバー」として機能しており、これによりネコは高い場所からケガをせずに飛び降りることが可能なのだと説明しました。ネコの肉球はコラーゲンに結合した脂肪組織でできているため、ぷにぷにと弾力のある感触があり、衝撃を吸収するのに役立ちます。イエネコの肉球構造を調べた2019年の研究では、肉球は圧縮されると硬くなり、着地した際にクッションとして機能することがわかりました。また、細胞レベルで見ると肉球は楕円(だえん)形の脂肪のポケットで満たされており、これが着地時の不安定性を防ぐことも確認されています。このクッション性に目を付けた科学者らは、肉球の構造を利用して航空機から落下傘で降着する空挺(くうてい)部隊向けの靴を作る研究を行っています。肉球は高所からの着地時の衝撃を吸収することに加え、適度な摩擦をもたらすことで滑りにくくする効果もあります。肉球がなければネコやイヌは毛皮のある足裏が滑ってしまい、あれほど速く走り回ることができません。また、ネコの肉球は人間の指先と同様に繊細な感覚を持っていることも知られています。認定動物行動コンサルタントのエイミー・ショジャイ氏はLive Scienceへのメールで、ネコは肉球を通じて触れる部分の微妙な温度差を感知でき、さまざまな表面の質感にも敏感だと語っています。ネコの肉球の意外な特徴として挙げられているのが、「ネコが鼻以外で唯一汗をかく場所」であるという点です。これはその他の多くの肉食動物にも言えるそうで、ショジャイ氏は「ネコが過度にストレスを感じている時、足跡が湿っていることに気が付くかもしれません」と述べました。なお、ネコの肉球の色は基本的に毛皮の色を反映しているそうで、暗い色の毛皮を持つネコは黒または茶色の肉球を、明るい色の毛皮を持つネコはピンク色っぽい肉球を持っているとのことです。ショジャイ氏は、ネコの肉球は非常に重要な機能を果たしているため、色の変化や腫れ、極度の乾燥といった問題がみられた場合は、獣医にかかった方がいいとアドバイスしています。Live Scienceは、「全体として、科学的知見は肉球が進化の偉業であり、ネコの狩猟能力と生存能力を最適化するため、数百万年もかけて磨かれたものであることを示しています」と述べました。