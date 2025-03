映画「BATTLE KING!! Map of The Mind-序奏・終奏-」の公式サイトが4日に更新。出演している上村謙信(25)が重大なコンプライアンス違反により芸能事務所「スターダストプロモーション」との契約が解除されたことを受けて「関係各所と協議のうえ引き続き上映を継続」することを発表した。また、14日から公開される「終奏」については予定通り上映することも報告した。

公式サイトは「BATTLE KING!! Map of The Mind-序奏・終奏-一部出演者についてのお知らせ」として「この度、出演者 上村謙信について所属事務所より発表がありましたが、関係各所と協議のうえ、映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏-』は引き続き上映を継続し、3月14日(金)公開の映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -終奏-』につきましても予定通り上映いたします」と発表した。

上村について、同日に所属事務所の「スターダストプロモーション」が「この度、上村謙信による重大なコンプライアンス違反が判明したため本日3月4日付でマネジメント契約を解除いたしましたことをご報告いたします。ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と発表している。