ダンス&ボーイズグループ・ONE N’ ONLYに所属していた上村謙信(25)がグループを脱退し、所属事務所との契約を解除することが4日、発表された。上村が出演する映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏-・終奏』は、予定通り上映されることがわかった。同作公式サイトは「映画『BATTLE KING!! Map of The Mind-序奏・終奏-』 一部出演者についてのお知らせ」と題し、「この度、出演者 上村謙信について所属事務所より発表がありましたが、関係各所と協議のうえ、映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏-』は引き続き上映を継続し、3月14日(金)公開の映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -終奏-』につきましても予定通り上映いたします」と報告した。

同日、ONE N’ ONLY公式サイトは「メンバー上村謙信の重大なコンプライアンス違反が判明いたしましたため、本日3月4日付にてグループの脱退及び、株式会社スターダストプロモーションとのマネジメント契約を解除しましたことをお知らせ致します」と発表。「SWAGの皆様、関係各位におかれましては急なお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪していた。上村は、1999年7月8日生まれ、愛知県出身。ダンス&ボーカルユニット・ONE N’ ONLYのメンバー(KENSHIN)でRAP&ダンサーを担当していた。映画『海辺の週刊大衆』(18年)、ドラマ『FAKE MOTION−たったひとつの願い−』(21年)などに出演。24年11月から読売テレビ「ドラマDiVE+(プラス)」枠で放送された『未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜』では、W主演を務め、蛭川晴喜を好演し、注目を集めていた。同局系『私の知らない私』に出演中。【映画『BATTLE KING!! Map of The Mind-序奏・終奏-』発表全文】映画『BATTLE KING!! Map of The Mind-序奏・終奏-』 一部出演者についてのお知らせこの度、出演者 上村謙信について所属事務所より発表がありましたが、関係各所と協議のうえ、映画「BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏-」は引き続き上映を継続し、3月14日(金)公開の映画「BATTLE KING!! Map of The Mind -終奏-」につきましても予定通り上映いたします。何卒宜しくお願い申し上げます。2025年3月4日映画「BATTLE KING!! Map of The Mind」製作委員会配給:S・D・P