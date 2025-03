PSVでプレイするクロアチア代表FWイヴァン・ペリシッチ(36)はCLラウンド16・1stレグアーセナル戦への意気込みを語った。



インテルやバイエルンでプレイしてきたペリシッチは2022年にフリーでトッテナムに加入。しかし翌年に右膝の前十字靱帯を損傷するという大怪我を負ってしまい、2024年1月にはクロアチアのハイドゥク・スプリトへレンタル移籍をしていた。



今シーズンよりPSVに加入したペリシッチはここまで公式戦24試合で7ゴール8アシストを記録。36歳という大ベテランでありながらも存在感を発揮しており、CLプレイオフのユヴェントス戦では2試合で2ゴールとPSVのラウンド16進出に大きく貢献した。





Ivan Perišić, 36-years-old, still scoring in the UEFA Champions League. pic.twitter.com/TbGRczBDxT