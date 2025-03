BTSのメンバー・J-HOPEさん初の単独ワールドツアー『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in SEOUL』がソウルで開幕。ファンへ感謝を伝えました。

本ツアーは、楽曲『What if...』でスタート。ビートが流れると舞台を巡る赤い布が上下に動き、布の間からJ-HOPEさんが現れ、会場は一気に盛り上がりをみせました。

さらに、BTSの楽曲をメドレーで披露。『MIC Drop』『Silver Spoon』『Dis-ease』などJ-HOPEさんの魅力を最大限生かしたパフォーマンスを見せました。

■「ARMYの皆さんがとても誇らしい」ファンへ感謝

J-HOPEさんは「ステージに上がる10分前が一番緊張するが、いざステージに上がると緊張が消える。その理由は皆さんがいるからだ。ARMY(ファンの呼称)の皆さんがとても誇らしいし、この姿を全世界に見せてあげたい。ソウル公演は最高の公演であり、すべてが完璧だった。すぐにまた戻ってくる。熱い声援を送ってくださって心より感謝する」とファンへ感謝を伝えました。

本ツアーは、15都市で計31回の公演を行う予定。日本では4月19日・20日にさいたまスーパーアリーナ、5月31日・6月1日が京セラドーム大阪にて公演を行います。