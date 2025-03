メゾン ヴァレンティノが2025年春夏 ‘パヴィヨン デ フォリ’ ポップアップストアを東京、大阪で開催

メゾン ヴァレンティノは、クリエイティブ ディレクター、アレッサンドロ・ミケーレが昨年9月に初めてパリで発表した’パヴィヨン デ フォリ’コレクションにフォーカスした限定ポップアップを開催します。Courtesy of Valentinoこのポップアップは東京・伊勢丹新宿で3月5日から11日、大阪・阪急うめだで3月19日から25日まで開催します。会場では2025年春夏‘パヴィヨン デ フォリ’コレクションより厳選されたウィメンズとメンズのウエアをはじめ、ヴァレンティノ ガラヴァーニのバッグ、シューズ、アクセサリーが一堂に会します。

バッグ ‘ル シャ デ ラ メゾン’ (H23X W11 X D9.5 CM) 79万2,000円※ヴァレンティノ ポップアップストア 伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店先行発売/Courtesy of Valentinoまた、この2箇所のポップアップでは、ランウェイにも登場したヴァレンティノ ガラヴァーニの猫型のミノディエールバッグ、‘ル シャ デ ラ メゾン(Le Chat de la Maison)’ もいち早く登場します。丁寧にハンドペイントされた、ひとつひとつ表情の異なるブランドのもっとも愛されるアクセサリーのひとつであるこのバッグは、抱え持ちをするスタイルのほか、プラチナ仕上げのチェーンストラップを用いてショルダーバッグとしても楽めます。Courtesy of Valentinoさらに、‘パヴィヨン デ フォリ’ コレクションの日本での展開を祝し、ヴァレンティノ ガラヴァーニのアクセサリーにフォーカスした限定ポップアップを東京・銀座三越で3月12日から18日まで、大阪・大丸心斎橋で3月19日から25日まで開催。会場では新しいシーズンを象徴するチェリー柄、‘チェリフィック’がビーズ刺繍されたヴァレンティノ ガラヴァーニ ‘ヴェイン‘ バッグを先行販売します。バッグ ‘アンティーブ‘ (H29X W35X D18 CM) 31万5,700円※ヴァレンティノ ガラヴァーニ ポップアップストア 銀座三越店、大丸心斎橋店先行発売/Courtesy of Valentinoそれぞれのポップアップでは、構造物とソフトさが一体となり、訪れるひとびとを思いもよらない視点の世界へと誘う、没入型の体験へと導きます。また、‘パヴィヨン デ フォリ’ コレクションはヴァレンティノ銀座およびValentino.com では3月5日から、ヴァレンティノ表参道にて3月7日から展開します。Courtesy of Valentino#PavillonDesFolies#ValentinoGaravani #VainBag#ValentinoGaravani #LeChatDeLaMaisonBagヴァレンティノ ‘パヴィヨン デ フォリ’ ポップアップストア■伊勢丹新宿 本館1Fザ・ステージ東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿本館1FT. 03.3352.1111期間:3月5日(水)〜11日(火)営業時間: 10:00 〜 20:00■阪急うめだ本店 1Fコトコトステージ11大阪市北区角田町8-7T. 06.6313.7381期間:3月19日(水)〜 25日(火)営業時間: 10:00 〜 20:00ヴァレンティノ ガラヴァーニ ‘パヴィヨン デ フォリ’ ポップアップストア■銀座三越 本館1F ザ・ステージ東京都中央区銀座4-6-16T. 03.3562.1111期間:3月12日(水)〜18日(火)営業時間: 10:00 〜 20:00■大丸心斎橋 本館1F 御堂筋側イベントスペース大阪市中央区心斎橋1-7-1T. 06.6258.6425期間:3月19日(水)〜25日(火)営業時間: 10:00 〜 20:00メゾン ヴァレンティノについてメゾン ヴァレンティノは1960年、ヴァレンティノ・ガラヴァーニとジャンカルロ・ジャンメッティによって設立されました。卓越したクラフツマンシップとクリエイティビティ、個性を象徴するヴァレンティノは、もっとも名高いイタリアンクチュールメゾンとしてそのルーツに深く結びついた卓越と感情的な美の価値を再定義することによって人々にインスピレーションをもたらし続けています。2020 年 6 月にヤコポ・ヴェントゥリーニが CEO に、2024 年 4 月にアレッサンドロ・ミケーレがクリエイティブ ディレクターに就任しました。コレクションはオートクチュール、ウィメンズおよびメンズのプレタポルテ、ヴァレンティノ ガラヴァーニアクセサリー、Akoni グループとの提携によるヴァレンティノ アイウェア、ロレアル社との提携によるヴァレンティノ ビューティーを展開しています。www.valentino.com