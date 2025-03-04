海面が上下する「副振動」九州で続く 鹿児島・熊本・長崎で観測 気象庁が注意呼びかけ
気象庁によると、３日朝から九州北部地方から九州南部・奄美地方にかけて海面が上下する副振動と呼ばれる現象が続いています。海面の昇降やこれに伴う強い流れにより、船舶や海上係留物への被害、海岸や河口付近の低い土地での浸水や冠水のおそれがあり、気象庁は注意を呼びかけています。
各地で４日１８時４０分までに観測された海面昇降の山から谷の高さの最大値と発生時刻および周期は以下のとおりです（値は速報値）。
【観測地点名】 【発生日時】 【山から谷の高さ 周期】■長崎県 長崎 ３日１６時５５分頃 約１４０センチ 約 ３０分 郷ノ浦（港湾局） ３日０８時０５分頃 約 ９０センチ 約 １０分 皇后（港湾局） ４日０６時３０分頃 約 ８０センチ 約 ５０分
■熊本県本渡瀬戸（港湾局） ３日１８時０５分頃 約 ７０センチ 約 ４０分
■鹿児島県名瀬（海上保安庁） ３日１８時１０分頃 約 ８０センチ 約 ２０分 大泊（海上保安庁） ３日１９時０５分頃 約 ７０センチ 約 １０分
この海面の昇降は副振動と呼ばれ、湾内や海峡などで時々発生します。
今後も大きな海面昇降やこれに伴う強い流れが繰り返し発生する可能性があり、船舶や海上係留物等への被害のおそれがありますので注意してください。海岸や河口付近の低い土地で浸水や冠水のおそれがありますので十分注意してください。
なお、各地のこれからの満潮と干潮の時刻は、以下のとおりです。
地点名 満潮時刻 干潮時刻長崎県長崎 ４日２３時２６分 ５日０５時２４分 ５日１１時０４分 ５日１７時５５分 長崎県郷ノ浦 ５日００時４５分 ５日０６時１３分 ５日１２時２６分 ５日１９時０１分 長崎県皇后 ４日２３時２６分 ５日０５時２４分 ５日１１時０５分 ５日１７時５５分 鹿児島県名瀬 ４日２２時２２分 ５日０４時０４分 ５日１０時０５分 ５日１６時５３分 鹿児島県奄美 ４日２１時５８分 ５日０３時３９分 ５日０９時３９分 ５日１６時２６分 鹿児島県大泊 ４日２２時１０分 ５日０３時５６分 ５日０９時５０分 ５日１６時３５分 熊本県本渡瀬戸 ５日００時０２分 ５日０６時０２分 ５日１１時４５分 ５日１８時２９分
今後発表される潮位情報に留意してください。
・・ ・