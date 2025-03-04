BabyKingdom、新曲「SEIMEI」先行配信。MV公開、『超音波』ライブゲスト出演も決定
BabyKingdomの新曲「SEIMEI」が3月5日に配信リリースされる。
こちらの楽曲は、3月12日に発売される待望のニューシングル表題曲で、
テレビ東京 音楽番組『超音波』の3月度エンディングテーマに決定。3月28日には、同番組にてライブゲストとしてパフォーマンスも披露する予定だ。
3月5日23時には、ミュージックビデオがプレミア公開される。平安時代最強のカリスマ呪術師である安倍晴明を輩出した「陰陽師」の世界観を、
べびきんらしくエンタテインメントに昇華し表現したミュージックビデオは、全編アグレッシブな演奏シーンが流麗に美しく展開される仕上がりとなっている。
番組出演・タイアップ情報
エンディング放送日：3/7(金)、 14(金)、 21(金)、 28(金) 27:15~
ライブゲスト出演 放送日：3/28(金) 27:15~
見逃し配信：3/29(土) 12:00 ~ 4/5(土) 11:59
TVer https://tver.jp/
Lemino https://lemino.docomo.ne.jp/ ネットもテレ東 https://video.tv-tokyo.co.jp/choonpa/
19th Single「SEIMEI」
【初回限定盤 A type】 CD+DVD
品番：AMFD-1027 価格：\1,980(税込)
［CD］
1. SEIMEI
2.水天一碧
［DVD］
「SEIMEI」 MV & メイキング
【通常盤 B type】 CD
品番：AMFD-1028 価格：\1,650(税込)
［CD］
1. SEIMEI
2.水天一碧
3.花鳥風月
4. SEIMEI (inst)
5.水天一碧 (inst)
6.花鳥風月 (inst)
【A/Bタイプ共通 封入特典】 ※初回プレスのみトレカ1枚ランダム封入(全8種の内)
・リリースイベント
3/12(水) HMV&BOOKS SHIBUYA
3/16(日) littleHEARTS.大阪店
3/29(土) HMV仙台EBeanS
4/6(日) 音楽処
4/18(金) fiveStars名古屋
4/27(日) 関東エリア(調整中)
5/5(月祝)関東エリア(調整中)
5/9(金) 大阪エリア(調整中)
5/14(水) HMV&BOOKS博多
5/18(日) littleHEARTS.大阪店
5/24(日) 大阪エリア(調整中)
6/7(土) littleHEARTS.新宿店
＜spring oneman tour 『悪気滅殺〜陰陽道〜』＞
3月15日(土) OSAKA MUSE
3月20日(木祝) SHIZUOKA Sunash
3月22日(土) 柏 PALOOZA
3月23日(日) mito LIGHT HOUSE
3月30日(日) 仙台 MACANA
4月5日(土) 札幌 Crazy Monkey
4月6日(日) 札幌 Crazy Monkey
4月12日(土) 広島 SECOND CRUTCH
4月13日(日) 高松 DIME
4月19日(土) 名古屋 ell.FITS ALL
4月29日(火祝) HEAVENʼS ROCK 宇都宮2/3 (VJ-4)
5月3日(土) 新横浜 NEW SIDE BEACH!!
5月4日(日) HEAVENʼS ROCK さいたま新都心 VJ-3
5月10日(土) 神戸 太陽と虎
5月11日(日) KYOTO MUSE
5月15日(木) 福岡LIVEHOUSE Queblick
5月17日(土) 滋賀 U☆STONE
5月25日(日) 浜松 FORCE
*TOUR FINAL*
5月31日(土) 神田スクエアホール
関連リンク
◆BabyKingdom オフィシャルX
◆BabyKingdom オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BabyKingdom オフィシャルInstagram