【春の新生活応援フェア2025】キャンペーン期間:3月4日20時~3月27日1時59分

楽天ブックスは、対象商品を購入するとポイントが倍増するキャンペーン「春の新生活応援フェア2025」を開催している。キャンペーン期間は3月27日1時59分まで。

本キャンペーンは、エントリー後に対象商品を購入することで、獲得ポイントが5倍もしくは10倍になる内容となっている。

今回フィギュアのジャンルでは、BANDAI SPIRITSのアクションフィギュア「METAL ROBOT魂 <SIDE MS> 赤いガンダム」のほか、美少女フィギュアより「『ドルフィンウェーブ』 伊澄桐利 ホワイトバニーVer.」「『無職転生 II ~異世界行ったら本気だす~』 ロキシー・ミグルディア ウェディング水着フィギュア」「PRISMA WING 『デート・ア・バレット』 白の女王 DX版」など、スケールフィギュアやアクションフィギュア、スタチューから多数の商品がラインナップしている。

なおキャンペーンで獲得できるポイントは、5月下旬に配布を予定しているほか、ポイント有効期限が6月20日までの期間限定ポイントとなる。

□「春の新生活応援フェア2025」特設ページ

「春の新生活応援フェア2025」フィギュア対象商品(一部抜粋)

「METAL ROBOT魂 <SIDE MS> 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 赤いガンダム」

「『ドルフィンウェーブ』 伊澄桐利 ホワイトバニーVer. 1/6スケール」

「『無職転生 II ~異世界行ったら本気だす~』 ロキシー・ミグルディア ウェディング水着フィギュア 1/7スケール」

「PRISMA WING 『デート・ア・バレット』 白の女王 DX版 1/7スケール 完成品フィギュア」

「Illustration Revelation 聖夜のベル ノンスケール」

「TENITOL 『名探偵コナン』 安室透」

「アニメ『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』 フィギュア『ロイ・マスタング&マース・ヒューズ -友ー』」

「スローンレガシー 『ベルセルク』 スラン 1/4スケール 」

「ミュージアムマスターライン 『ダークナイツ:メタル』 ハーレイ・クイン フー・ラフス 1/3スケール」

「ミュージアムマスターライン 『ターミネーター2』 T-800 エンドスケルトン DX版 1/3スケール」

