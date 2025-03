【春の新生活応援フェア2025】キャンペーン期間:3月4日20時~3月27日1時59分

楽天ブックスは、対象商品を購入するとポイントが倍増するキャンペーン「春の新生活応援フェア2025」を開催している。キャンペーン期間は3月27日1時59分まで。

本キャンペーンは、エントリー後に対象商品を購入することで、獲得ポイントが5倍もしくは10倍になる内容となっている。

今回トイガンのジャンルでは、東京マルイのガスブローバック、エアコッキングガン、電動ガンから様々な商品がラインナップしており、「コルトガバメント シリーズ'70 ニッケルフィニッシュ」や「VSR-10 Gスペック」「P-90プラス」「パトリオットプラス」「AK74MN」「HK416 DELTA Custom」「MP5 SD6」などが対象となっている。

なおキャンペーンで獲得できるポイントは、5月下旬に配布を予定しているほか、ポイント有効期限が6月20日までの期間限定ポイントとなる。

□「春の新生活応援フェア2025」特設ページ

「春の新生活応援フェア2025」トイガン対象商品(一部抜粋)

ガスブローバック「コルトガバメント シリーズ'70 ニッケルフィニッシュ」

ガスブローバック「サムライエッジ スタンダードモデル〈ハイグレードタイプ〉」

ガスブローバック「ストライクウォーリア」

ボルトアクション エアコッキングライフル「VSR-10 Gスペック」

ボルトアクション エアコッキングライフル「VSR-10 プロスナイパー」

電動ガンプラス「P-90プラス」

電動ガンプラス「パトリオットプラス」

次世代電動ガン「AK74MN」

次世代電動ガン「HK416 DELTA Custom」

次世代電動ガン「MP5 SD6」

