【春の新生活応援フェア2025】キャンペーン期間:3月4日20時~3月27日1時59分

楽天ブックスは、対象商品を購入するとポイントが倍増するキャンペーン「春の新生活応援フェア2025」を開催している。キャンペーン期間は3月27日1時59分まで。

本キャンペーンは、エントリー後に対象商品を購入することで、獲得ポイントが5倍もしくは10倍になる内容となっている。

今回おもちゃのジャンルでは、ブロックトイの「レゴ」シリーズのほか、KATOのNゲージ鉄道模型や、プラザクリエイトの「つくるんです」シリーズから、様々な商品がラインナップしている。

なおキャンペーンで獲得できるポイントは、5月下旬に配布を予定しているほか、ポイント有効期限が6月20日までの期間限定ポイントとなる。

□「春の新生活応援フェア2025」特設ページ

「春の新生活応援フェア2025」おもちゃ対象商品(一部抜粋)

「レゴ(LEGO) ボタニカル バラのブーケ」

「レゴ(LEGO) ボタニカル ピンクのブーケ」

「レゴ(LEGO) ボタニカル レゴ 桜」

「レゴ(LEGO) ボタニカル ワイルドフラワーブーケ」

「レゴ(LEGO) レゴアート LOVE」

「Nゲージスターターセット 787系<アラウンド・ザ・九州>」

「Nゲージスターターセット E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン」

「Nゲージスターターセット E235系山手線」

「Nゲージスターターセット E5系新幹線『はやぶさ』」

「Nゲージスターターセット E7系北陸新幹線『かがやき』」

「Nゲージスターターセット 阪急電鉄9300系」

「NゲージスターターセットN700S新幹線『のぞみ』」

「スターターセット E353系『あずさ・かいじ』」

「つくるんです AMK81 魔法のピアノ」

「つくるんです EA02 スウィングライド」

「つくるんです EG01 ピンボール」

「つくるんです LGM01 電動パルクールプラス」

(C)2025 The LEGO Group. All rights reserved.

All rights reserved. 1998-2025株式会社カトー / 株式会社関水金属

Copyright (C) PLAZA CREATE CO.LTD. All Rights Reserved.