「ムーミン アラビア」から、新作コレクションが登場! 明るいカラーに温かみのあるイラストが大人可愛いラインナップをご紹介します♪『ムーミン』は、フィンランドの首都ヘルシンキ出身のトーベ・ヤンソン(1914−2001)によって生み出されたキャラクター。小説、コミックス、絵本として描かれ、それをもとにたくさんのアニメ作品、キャラクターグッズ、スポットが作られ、今も世界中で愛されている。2025年には、初めての小説が出版されてから80周年を迎える。

そんなムーミンと、フィンランドのテーブルウェアブランド・アラビアとの1950年代から続く人気コラボレーションシリーズである「ムーミン アラビア」に、ムーミン80周年を祝うコレクションの一つとして、「Home at Last(ホームアットラスト)」コレクションが新登場!2025年に日本でしか手に入れられない注目のコレクターズアイテムでもある日本限定の「ホームアットラスト」マグをはじめ、トートバッグやタオルハンカチといった幅広いラインナップが登場!3月6日よりムーミン アラビア 公式オンラインストア、ムーミン アラビア直営店、イッタラストア&百貨店ショップ、ムーミン公式ショップ、その他小売店で順次展開される(一部商品によって発売日や販売店舗が異なります)。「ホームアットラスト」コレクションは、トーベ・ヤンソンのコミックス『ムーミン谷への遠い道のり』(1955年)の物語に基づいていて、長い間行方不明だったムーミンが、ムーミンママとムーミンパパに海で救われ、家族が抱き合うシーンがメインイラストにあしらわれているのが大注目ポイント!さらに、淡いピンクやブルーといった優しいカラーにも癒されそうだ。「ホームアットラスト」コレクションは、1点購入するごとに1ユーロ(約160円)が、国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)の人道的活動を支援するために、日本赤十字社に寄付される。また、4月13日から10月13日まで開催される大阪・関西万博限定アイテムも用意されていて、5月5日から9日には、大阪・関西万博ギャラリーウェストでの「ホームアットラスト」コレクションの展示、ムーミン アラビアの人気アイテムも販売される。おうち時間もお出掛けの時も、大好きなムーミンに癒されて♪(C)Moomin Characters Arabia is a registered trademark of Fiskars Group.Moomin is a registered trademark of Moomin Characters Oy Ltd.ムーミン アラビアはフィスカースグループの登録商標です。ムーミンはMoomin Characters Oy Ltd.の登録商標です。