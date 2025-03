7人組グループ・Travis Japanが、東京・池袋の大型複合施設「サンシャインシティ」で実施される新プロモーションに起用された。同グループの初のダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」のリリースに合わせて「You are my “Sunshine”」をコンセプトに、サンシャインシティの人気スポットを楽しむコラボレーションムービーや、撮り下ろし写真を使用したポスタービジュアルが登場する。

今回、多様な魅力を持つメンバーと世界中に感動を届けるTravis Japanをプロモーションに起用することで、さまざまな施設で構成されるサンシャインシティの多様性と、「なんか、面白い」を提供するサンシャインシティを表現していきたいという趣旨のもと起用。コラボレーションムービーは、特設サイトや館内で公開され、友達とのお出かけ気分で、恋人とのデート気分で、サンシャインシティの各施設をメンバーと楽しくめぐっているような映像を「Say I do / Tokyo Crazy Night」の初回J盤に収録されている新曲「My Own Night」とともに楽しむことができる。また、メンバーのセルフィー動画や、本映像撮影中にサンシャインシティを自由に楽しむメンバーの様子が見られるスペシャルムービーを5日より、館内で先行公開。そのほか、撮り下ろし写真を使用したオリジナルフォトパネルの設置など、より一層楽しめるコンテンツを展開していく。