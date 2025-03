「Up in the air」の意味は？直訳しないで！

正解は「漠然としている、まだ決まっていない」でした!

未来の計画が不確かであるときに使われるフレーズ。

計画がまだ決まっておらず、ふわふわと宙に浮いている状態を想像すれば覚えやすいですね。

A:「Our vacation plans are still up in the air.」

(まだ旅行の計画が決まっていないの)

B:「We need to make plans soon.」

(早く決めないといけないね)