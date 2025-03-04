¹Ë·¼±Ê¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÅ¥ËÀ¡¡¡È¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡É¤á¤°¤ê¡Ö²¶¤¬ËÜ²È¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢Ê¿Í´Æà¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡Ù¡Ê3·î20Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ÆÁ´°÷Êø¤ìÍî¤Á¾Ð¤¤!?µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡õ¹Ë·¼±Ê¤é
¡¡¤È¤â¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¥·¥ê¡¼¥º½Ð¿È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤ò»ý¤Á¡¢ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÎø¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹Ë¤ÈÈõ¸ý¡£ËÜºî¤ÇÂÔË¾¤Î±Ç²è¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤¿ÅÄ¸ýÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ë¤Ï¡ÖÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤ÎÃË¡£¤Ø¤Ê¤Á¤ç¤³¶ñ¹ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ø¥¿¥ì´¶¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¸¶ºîÆÉ¤ó¤À»þ¤ËËÍ¤ÏÅÄ¸ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¦¥¶¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ø¤Ê¤Á¤ç¤³¶ñ¹ç¤â¥¦¥¶¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ðËÜÅª¤Ë¤Í¡¢2¿Í¡Êµ×ÊÝ¤ÈÊ¿¡Ë¤¬¼´¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤½¤³¤ËËÍ¤È¹¬Ê¿¡¢ÅÄ¸ý¤È°ËÆ£¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹Ë¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢Èõ¸ý¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤²¶¤¬¼èºà¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÈÊ¿¤â¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë°úÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¾Ú¸À¡£¹Ë¤Ï¡Ö»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£±é¤¸¤¿°ËÆ£Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈõ¸ý¤Ï¡ÖÅÄ¸ýÌò¤Î¹Ë¤¯¤ó¤È2¿Í¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¤È¤·¡¢¡Ö²¶¤¬ËÜ²È¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¹Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤éËÍ¤¬¤«¤¹¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¡¢Èõ¸ý¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ù¤Ï²¶¤Î¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Ì¡²è²È¡¦ÀÐ¹õÀµ¿ô»á¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÌ¡²è¡Ø¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¡£¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ËÆ¬¤Þ¤Ç¿»¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤âÅö¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀÚ¼Â¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡ÖÂç³ØÀ¸¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀª¤¤¤Å¤¯ºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«¿È½é¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤ËÄ©¤ó¤À¡£Âç³Ø¤Î½÷»ÒÎÀ¤ÎÆ±¤¸Éô²°¤Ë½»¤à¸åÇÚ¡¦ÆþÁãÍ®¼ÂÌò¤òµ×ÊÝ¡¢ÀèÇÚ¡¦·ß°æ¥ë¥«Ìò¤òÊ¿¤¬±é¤¸¤ë¡£¹Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÆþÁã¤ÎÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Î·ß°æ¥ë¥«¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ëÅÄ¸ýÌò¡£Èõ¸ý¤ÏÅÄ¸ý¤ÎÍ§¿Í¡¢°ËÆ£Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ÆÁ´°÷Êø¤ìÍî¤Á¾Ð¤¤!?µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡õ¹Ë·¼±Ê¤é
¡¡¤È¤â¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¥·¥ê¡¼¥º½Ð¿È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤ò»ý¤Á¡¢ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÎø¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹Ë¤ÈÈõ¸ý¡£ËÜºî¤ÇÂÔË¾¤Î±Ç²è¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤¿ÅÄ¸ýÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ë¤Ï¡ÖÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤ÎÃË¡£¤Ø¤Ê¤Á¤ç¤³¶ñ¹ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ø¥¿¥ì´¶¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¸¶ºîÆÉ¤ó¤À»þ¤ËËÍ¤ÏÅÄ¸ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¦¥¶¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ø¤Ê¤Á¤ç¤³¶ñ¹ç¤â¥¦¥¶¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ðËÜÅª¤Ë¤Í¡¢2¿Í¡Êµ×ÊÝ¤ÈÊ¿¡Ë¤¬¼´¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤½¤³¤ËËÍ¤È¹¬Ê¿¡¢ÅÄ¸ý¤È°ËÆ£¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹Ë¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢Èõ¸ý¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤²¶¤¬¼èºà¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¡²è²È¡¦ÀÐ¹õÀµ¿ô»á¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÌ¡²è¡Ø¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¡£¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ËÆ¬¤Þ¤Ç¿»¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤âÅö¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀÚ¼Â¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡ÖÂç³ØÀ¸¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀª¤¤¤Å¤¯ºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«¿È½é¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤ËÄ©¤ó¤À¡£Âç³Ø¤Î½÷»ÒÎÀ¤ÎÆ±¤¸Éô²°¤Ë½»¤à¸åÇÚ¡¦ÆþÁãÍ®¼ÂÌò¤òµ×ÊÝ¡¢ÀèÇÚ¡¦·ß°æ¥ë¥«Ìò¤òÊ¿¤¬±é¤¸¤ë¡£¹Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÆþÁã¤ÎÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Î·ß°æ¥ë¥«¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ëÅÄ¸ýÌò¡£Èõ¸ý¤ÏÅÄ¸ý¤ÎÍ§¿Í¡¢°ËÆ£Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£