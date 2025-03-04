4日（火）午後から5日（水）にかけて、前線や南岸低気圧の影響で東京23区を含め、関東地方南部の平地でも積雪となり大雪となるところがある見込みです。

首都圏の高速道路や国道では大雪の際に大規模な車両滞留をおこさないようにするため、過去に立ち往生車両が発生した箇所や、道路の勾配が急な場所で、大雪予報を踏まえて予防的に通行止めをおこなう「予防的通行止め」を実施しています。

■「予防的通行止め」を実施している高速道路

※時間は通行止め開始時間

★が前回の情報から更新

▼東名（東京IC〜沼津IC）

※4日午後4時〜

▼東名（沼津IC〜清水ICの上り線）

※4日午後4時〜

▼新東名（海老名南JCT〜新秦野IC）

※4日午後4時〜

▼西湘バイパス（西湘二宮IC〜箱根口IC・石橋IC）

※4日午後4時〜

▼新湘南バイパス

（藤沢IC〜茅ヶ崎海岸IC）※4日午後4時〜

▼小田原厚木道路

（小田原西IC〜厚木IC）※4日午後4時〜

▼圏央道（茅ヶ崎JCT〜相模原IC）

※4日午後4時〜

★▼中央道富士吉田線

（都留IC〜河口湖IC）※4日午後4時〜

▼東富士五湖道路（富士吉田IC〜須走IC）

※4日午後4時〜

▼上信越道（藤岡IC〜上田菅平IC）

※4日午後6時〜

▼新東名（新御殿場IC〜新静岡IC）

※4日午後4時〜

▼新東名（新静岡IC〜藤枝岡部ICの上り線）

※4日午後4時〜

▼中部横断自動車道（新清水JCT〜富沢IC）

※4日午後4時〜

▼清水連絡路（清水JCT〜新清水JCT）

※4日午後4時〜

▼第三京浜（玉川IC〜保土ヶ谷IC）

※4日午後4時〜

▼横浜新道（保土ヶ谷IC〜戸塚IC）

※4日午後4時〜

▼横浜横須賀道路（新保土ヶ谷IC〜朝比奈ICと釜利谷JCT〜並木IC）

※4日午後4時〜

▼中部横断自動車道

（佐久小諸JCT〜小諸御影料金所）※4日午後6時〜

▼東北道（矢板IC〜白河IC）

★※午後7時〜

▼首都高速3号渋谷線

（谷町JCT〜東名高速道路接続部の下り線）※4日午後4時〜

▼首都高速中央環状線

（大井JCT〜熊野町JCT）※4日午後3時30分〜

▼首都高速湾岸線

（大井JCT（大井連結路）湾岸線（東）→高速1号羽田線（上））※4日午後3時30分〜

▼首都高神奈川2号三ツ沢線

（金港JCT〜三ツ沢JCT）※4日午後4時〜

▼首都高神奈川3号狩場線

（石川町JCT〜狩場JCT）※4日午後4時〜

▼首都高神奈川7号横浜北線

（生麦JCT〜横浜港北JCT ）※4日午後4時〜

▼首都高神奈川7号横浜北西線

（横浜港北JCT〜横浜青葉JCT）※4日午後4時〜

▼首都高速湾岸線（幸浦〜並木）

※4日午後4時〜

★▼首都高速埼玉大宮線

（与野〜美女木JCTの上り線）※午後6時30分〜

★▼首都高速埼玉大宮線

（浦和南〜与野の下り線）※午後6時30分〜

★▼首都高速埼玉新都心線

（与野JCT〜さいたま見沼）※午後6時30分〜

■「予防的通行止め」を実施している国道

※時間は通行止め開始時間

▼国道1号

（箱根新道・箱根峠〜三島市塚原新田と西湘バイパス）※4日午後4時〜

▼国道16号

（保土ヶ谷バイパス）※4日午後4時〜

▼国道18号

（碓氷バイパス・軽井沢バイパス ）※4日午後6時〜

▼国道138号

（山中湖地区〜須走）※4日午後4時〜

▼国道139号

（富士吉田〜大月地区）※4日午後4時〜

▼国道246号

（神奈川県松田町松田惣領〜静岡県裾野市富沢）※4日午後4時〜

★▼国道246号

（東京都世田谷区用賀〜松田町松田惣領）

★※この区間は降雪状況を踏まえて実施する見込み

▼国道139号

（静岡県富士宮市外神〜山梨県鳴沢村鳴沢）※4日午後4時〜

▼国道20号

（上野原〜甲州地区）★※降雪状況を踏まえて実施する見込み

▼国道4号（那須地区）

★※午後7時〜

※降雪の状況によっては時間が変更になる可能性があります。

国土交通省は、ドライバーや荷主企業に対して「出控え」や運行の中止、または運行経路の見直しを呼びかけています。やむを得ず雪道を運転する際は、冬用タイヤの装着などを徹底し、十分な時間的余裕を持つとともに、落雪やなだれにも注意してほしいとしています。