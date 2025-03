MAN WITH A MISSIONが、今秋10月から<HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025>を行うことが決定した。<HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025>は、イギリス・ロンドンのO2 Shepherd's Bush Empireを皮切りにドイツ、オランダ、フランス、チェコ、オーストリアのヨーロッパ6か国13か所をヘッドライナーとして廻るツアー。コロナ渦以降、3年連続での開催となり、昨年のツアーの倍となる約2万人を動員する見込みだ。

UK/EU情報

<HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025>

2025年

10月02日(木) UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire

10月03日(金) UK Manchester @ O2 Ritz

10月05日(日) UK Birmingham @ XOYO

10月08日(水) Germany Berlin @ Metropol

10月10日(金) The Netherlands Eindhoven @ Effenaar

10月11日(土) France Paris @ Salle Pleyel

10月14日(火) Germany Frankfurt @ Batschkapp

10月15日(水) France Lyon @ Le Transbordeur

10月17日(金) Germany Cologne @ E-Werk

10月18日(土) Germany Hamburg @ Markthalle

10月21日(火) Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar

10月23日(木) Germany Munich @ Backstage Werk

10月25日(土) Austria Vienna @ Simm City



先行販売: 2025年3月5日(水) 11:00(CET)/10:00(UK)/19:00(JST)

一般販売: 2025年3月7日(金) 11:00(CET)/10:00(UK)/19:00(JST)



チケット販売はコチラ http://lnk.to/MWAM-HATW2025

リリース情報

◆先行配信「REACHING FOR THE SKY」

配信URL:https://MWAM.lnk.to/REACHING_FOR_THE_SKYIn







◆『XV e.p.』

2025年3月12日(水)発売

予約:https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG



・初回生産限定盤(CD+ブックレット)SRCL-13145〜6 ¥3,300(税込)

※15周年記念48Pヒストリーブックレット付属(トールケース・特製三方背入り)



・通常盤(CDのみ)SRCL-13147 ¥2,500(税込)



・ファンクラブ限定盤(CD+DVD)SRC8-38〜9 \4,500(税込)

※DVDには2024年6月8日(土)&9(日)に東京体育館で行われたFCツアー「FUN WITH A MISSION TOUR 2024」 最終公演より8曲のライブ映像を収録予定。



[収録内容]

・初回生産限定盤、通常盤共通CD

01 Vertigo

02 Circles

03 REACHING FOR THE SKY

04 whispers of the fake



<North America Tour 2024“Kizuna no Kiseki”in Mexico>

05 INTO THE DEEP

06 Merry-Go-Round

07 Seven Deadly Sins

08 blaze -Acoustic Ver.-

09 Dark Crow

10 Dead End in Tokyo

11 My Hero

12 絆ノ奇跡



・ファンクラブ盤CD

01 Vertigo

02 Circles

03 REACHING FOR THE SKY

04 whispers of the fake



[DVD]

<FUN WITH A MISSION TOUR 2024>

distance

WELCOME TO THE NEWWORLD

TAKE ME HOME

SCENT OF YESTERDAY

アカツキ -Acoustic Ver.-

NEVER FXXKIN' MIND THE RULES

モラトリアム

ROCK IN THE HOUSE

ツアー情報

<MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025>

※投票企画・チケット情報等、詳細は特設サイトをご確認ください。



[公演スケジュール]

2025年2月1日(土)宮城・セキスイハイム スーパーアリーナ

OPEN:16:00/START:17:00

[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info



2025年2月22日(土)新潟・朱鷺メッセ

OPEN:16:00/START:17:00

[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100



2025年3月1日(土)愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

OPEN:15:30/START:17:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100



2025年3月2日(日)愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

OPEN:14:30/START:16:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100



2025年3月8日(土)北海道立総合体育センター 北海きたえーる

OPEN:16:00/START:17:00

[問] マウントアライブ 050-3504-8700



2025年3月15日(土)福岡・マリンメッセ福岡 A館

OPEN:16:00/START:17:00

[問]キョードー西日本 0570-09-2424



2025年3月22日(土)神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN:15:30/START:17:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669



2025年3月23日(日)神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN:14:30/START:16:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669



2025年4月12日(土)兵庫・ジーライオンアリーナ神戸

OPEN:16:00/START:17:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888



2025年4月13日(日)兵庫・ジーライオンアリーナ神戸

OPEN:15:00/START:16:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888



2025年4月19日(土)香川・あなぶきアリーナ香川

OPEN:16:00/START:17:00

[問] デューク高松 087-822-2520



2025年5月9日(金)石川 石川県産業展示館4号館 ※追加公演

OPEN 18:00/START 19:00

[問]キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100



[MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025]

ツアーセットリスト投票企画特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

デジタル企画

<Tales of Purefly “Story Movie”>

視聴期間:2024年12月24日(火)00:00〜2025年3月20日(木)23:59

・国内:https://stagecrowd.live/MWAM10th/

・海外:https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/

※日本国内からはアクセスできません。



[視聴チケット]

デジタルブック(日本語版)配信チケット \2,000(税込)

デジタルブック(英語版)配信チケット \2,000(税込)

視聴のみ配信チケット \1,000(税込)

関連リンク

◆MAN WITH A MISSIONオフィシャルサイト

◆MAN WITH A MISSIONオフィシャルX

◆MAN WITH A MISSION スタッフX

◆MAN WITH A MISSIONオフィシャルInstagram

MAN WITH A MISSIONはこれまで『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』や『僕のヒーローアカデミア』、『ヴィンランド・サガ』、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』、『七つの大罪』など日本国内はもちろんのこと、海外ファンからの支持も多く集める数々のアニメ主題歌を担当。海外公演では年々会場規模を広げている。なお、3月12日には全曲新曲の新作EP『XV e.p.』が発売。バンドは現在<MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025>アリーナツアーを敢行中で、5月9日の石川県産業展示館4号館まで、全国9都市12公演をまわる。