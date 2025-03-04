【確定版】石川県公立高校入試2025志願倍率 金沢錦丘が1.53倍、金沢桜丘が1.46倍…令和7年度の出願状況 全校掲載
石川県公立高校の一般入試の出願倍率が4日確定し、金沢錦丘高校が1.53倍で最も高くなりました。一方、奥能登の高校は軒並み定員割れとなっています。
全日制公立高校の一般入試は4日に出願変更が締め切られました。
40校に6409人が出願し、確定の出願倍率は2024年と比べて0．02ポイント低い0．96倍となりました。
最も倍率が高くなったのは、金沢錦丘高校で1.53倍。次いで金沢桜丘高校が1.46倍、金沢西高校が1.34倍となっています。
一方、奥能登は、地震を機に若年層の流出が深刻になっていて、門前高校で0.25倍、穴水高校で0.38倍と、奥能登にある5校すべてで定員割れとなっています。
県教育委員会が午後5時に発表した各高校の倍率です。【学校別の一覧】小松 1.13倍、小松工業・機械システム1.04倍
▼大聖寺実業：機械システム科0.61倍、情報ビジネス科0.63倍
▼大聖寺：普通科1.02倍
▼加賀：総合学科0.55倍
▼小松商業：総合情報ビジネス科0.79倍
▼小松工業：機械システム科1.04倍、電気科0.71倍、建設科0.83倍、材料化学科0.58倍
▼小松：普通科、理数科それに併願の全体の倍率は1.13倍です。
▼小松明峰：普通科0.95倍
▼寺井：総合学科0.68倍
▼鶴来：普通科0.63倍、スポーツ科学コース0.35倍
▼松任：普通科0.70倍、総合学科0.92倍
▼翠星：総合グリーン科学科1.01倍【学校別の一覧】金沢錦丘1.53倍、金沢桜丘1.46倍、金沢西 1.34倍
▼野々市明倫：普通科1.05倍
▼金沢錦丘：普通科1.53倍で最も倍率が高くなっています。
▼金沢泉丘：普通科、理数科それに併願の全体の倍率は1.21倍です。
▼金沢二水：普通科1.25倍
▼金沢伏見：普通科1.18倍
▼金沢辰巳丘：普通科0.57倍、芸術コース0.57倍
▼金沢商業：総合情報ビジネス科1.05倍
▼県立工業：機械システム科1.11倍、電気科1.18倍、電子情報科1.11倍、材料化学科1.29倍、工芸科0.87倍、テキスタイル工学科0.76倍、デザイン科0.93倍
▼金沢桜丘：普通科1.46倍
▼金沢西：普通科1.34倍
▼金沢北陵：総合学科1.07倍【学校別の一覧】羽咋工業 電気 1.11倍、羽咋 1.10倍、羽咋工業 建築デザイン 1.07倍
▼金沢向陽：普通科0.30倍
▼内灘：普通科0.53倍
▼津幡：スポーツ健康科学科0.40倍、総合学科0.55倍
▼羽咋：普通科1.10倍
▼羽咋工業：機械システム科0.74倍、電気科1.11倍、建設・デザイン科1.07倍
▼宝達：普通科0.39倍
▼志賀：普通科0.55倍、ビジネス・福祉コース0.13倍
▼七尾東雲：機械システム科0.40倍、演劇科0.13倍、総合学科0.98倍
▼七尾：普通科、文系フロンティアコース、理数科、それに併願の全体の倍率は1.01倍です。【学校別の一覧】金沢市立工業 土木 1.23倍、金沢市立工業 機械 1.11倍、小松市立 1.00倍
▼田鶴浜：衛生看護科0.79倍、健康福祉科0.13倍
▼鹿西：普通科0.63倍
▼穴水：普通科0.65倍、キャリアコース0.10倍
▼能登：普通科0.88倍、地域産業科0.42倍
▼門前：普通科0.41倍、キャリアコース0.11倍
▼輪島：普通科0.78倍、ビジネスコース0.40倍
▼飯田：普通科0.44倍、ビジネスコース0.63倍
▼小松市立：普通科1.00倍、芸術コース0.71倍
▼金沢市立工業：機械科1.11倍、電気科0.94倍、電子情報科0.82倍、建築科0.94倍、土木科1.23倍
入学試験は3月11日と12日に行われ、合格者は19日の正午に発表されます。