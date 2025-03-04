TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¸á¸å4»þÁ°¡¢µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÃË½÷2¿Í¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ïº£¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þÁ°¡¢µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÅí»³Ä®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡ÖÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÃË½÷¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢·ì¤òÎ®¤·¤¿70Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË½÷¤òÈ¯¸«¡£ÃËÀ­¤¬¤¢¤´ÉÕ¶á¡¢½÷À­¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï50Âå¤ÎÃË¤È¤ß¤é¤ì¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢ÃË¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¼þÊÕ¤«¤é¤Ï¿ÏÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃË¤Ïº£¤âÆ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢»ö·ïÄ¾¸å¤Ë¤Ï¶á¤¯¤Î½»Âð³¹¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö1Âæ¤¬Ç³¤¨¤ë²ÐºÒ¤âµ¯¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ù»¡¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£