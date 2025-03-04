¡Ø¥Ç¥Ó¥ë¥º¡¦¥²ー¥à¡Ù¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥æ¥ó¡ß¥ª¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥æ¥ó¤È¥ª¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥Ç¥Ó¥ë¥º¡¦¥²ー¥à¡Ù¤¬¡¢3·î7Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥æ¥ó¡ß¥ª¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤òÈäÏª¡¡¡Ø¥Ç¥Ó¥ë¥º¡¦¥²ー¥à¡Ù¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹»¦¿Íµ´¤È¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤·º»ö¤ÎÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥éー¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Î¥¯¥É¥¥ÅÁ～²Ö¤Ë¹ß¤ë·îÌÀ¤ê～¡Ù¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¼í¤ê¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥æ¥ó¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢»Ä¹ó¤Ç¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥¥éー¤ËÊ±¤·ËÜ³ÊÅª¤Ê°Ìò¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤·º»ö¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¥óÌò¤Ï¡¢¡Ø¸µ¥«¥ì¤ÏÅ·ºÍº¾µ½»Õ～38»Õµ¡Æ°Ââ～¡Ù¤ä¡ØÏµ¤¿¤Á¤ÎÊèÉ¸¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ª¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ï¢Â³»¦¿Í¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹°èÁÜººÂâ¤Î¥Áー¥àÄ¹¤ò¡Ø¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê ～ÌóÂ«¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¤Æ～¡Ù¤ä¡ØÈÈºáÅÔ»Ô¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Á¥§¡¦¥°¥£¥Õ¥¡¡¢¹°èÁÜººÂâ½êÂ°¤Î¥¸¥§¥Õ¥¡¥ó¤Î¸åÇÚ·º»ö¤ò¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¼í¤ê¡Ù¤ä¡Øµ¶¤ê¤Î¼¶¡Ù¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥§¥Û¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¡¢Ë¡°å²òË¶°å¤È¤·¤ÆÌ¾¥Ï゙¥¤¥Õ゚¥ì¥¤¥äー¤Î¥¥à¡¦¥¦¥©¥Í¤¬Í§¾ð½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥æ¥ó¡õ¥ª¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£±þÊçÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
±þÊçÊýË¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤Î¤ß¡£
¢¨ÅöÁª¸å¡¢½»½ê¤ÎÁ÷ÉÕ¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý¤Î¤ß¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÈ¯Á÷°Ê³°¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¢¨Ê£¿ô¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹çŽ¤¤´±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ž¡¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÁ³¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡¡¸ø¼°X¡ähttps://x.com/realsound_m
¡ã±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¡ä3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë