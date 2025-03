MAN WITH A MISSION、UK/EUツアー決定！英・ロンドンを皮切りに6ヵ国13ヵ所で開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『“HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025』は、10月2日にロンドンのO2 Shepherd’s Bush Empireで開幕!

MAN WITH A MISSIONが、10月2日から『“HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025』を行うことが決定した。

『“HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025』ではイギリス・ロンドンのO2 Shepherd’s Bush Empireを皮切りにドイツ、オランダ、フランス、チェコ、オーストリアのヨーロッパ6ヵ国13ヵ所をヘッドライナーとして廻る。コロナ渦以降、3年連続での開催となり、2024年のツアーの倍となる約2万人を動員する見込みだ。

MAN WITH A MISSIONはこれまで『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』や『僕のヒーローアカデミア』『ヴィンランド・サガ』『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』『七つの大罪』など日本国内はもちろんのこと、海外ファンからの支持も多く集める数々のアニメ主題歌を担当。海外公演では年々会場規模を広げている。

チケットは日本時間3月5日19時から先行販売が開始。一般販売は、3月7日19時から。

なおバンドは現在、アリーナツアー『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』を敢行中。3月12日には新作EP『XV e.p.』をリリースする。

ライブ情報

MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR

10/02(木)UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire

10/03(金)UK Manchester @ O2 Ritz

10/05(日)UK Birmingham @ XOYO

10/08(水)Germany Berlin @ Metropol

10/10(金)The Netherlands Eindhoven @ Effenaar

10/11(土)France Paris @ Salle Pleyel

10/14(火)Germany Frankfurt @ Batschkapp

10/15(水)France Lyon @ Le Transbordeur

10/17(金)Germany Cologne @ E-Werk

10/18(土)Germany Hamburg @ Markthalle

10/21(火)Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar

10/23(木)Germany Munich @ Backstage Werk

10/25(土)Austria Vienna @ Simm City

リリース情報

2023.03.12 ON SALE

EP『XV e.p.』

