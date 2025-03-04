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Grok 3 Voice Mode, following repeated, interrupting requests to yell louder, lets out an inhuman 30-second scream, insults me, and hangs up pic.twitter.com/5GtdDtpKce- Riley Goodside (@goodside) February 24, 2025
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Source:Ars Technica, X