ÀîºêËãÀ¤¡¡²ñ¿©¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·ÝÇ½³¦¤ÎÉ÷Ä¬¤Ë¡Ö¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é ³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê62¡Ë¤¬3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòº£¤ÎÉ÷Ä¬¤ËÃ²¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºòÇ¯¾å±é¤µ¤ì¤¿¡¢¶áÆ£¿¿É§¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¥®¥ó¥®¥é³Ø±àÊª¸ì¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾µïÄ¾Èþ¤È½Ð±é¡£½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢Àîºê¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤¿¤é¡ÈåºÎï¤Ê¿Í¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤È¤«¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê»Å»ö¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¤Î¤¤¤Á¤¤¤ÁÁ´°÷¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤ê°û¤ß¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾µï¤â¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¤¤Ã¤Á¤ã¡¢¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£º£¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊºÇ¶á¤ÎÌäÂê¤È¤«¤Ç¤â¡×¤ÈÀîºê¡£¡Ö¤É¤Ã¤«¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤«¶¦±é¼Ô¤È¡¢ÉñÂæ¤È¤«¤Ç¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤Þ¤Ç¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£