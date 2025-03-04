Psycho le Cémuのseek、初のソロ音源「不透明人間」配信スタート
Psycho le Cému、Mix Speaker's,Inc.、MIMIZUQのベーシストseekが3月5日、初のソロ音源「不透明人間」を配信リリースする。
◆seek 画像 / 動画
音源「不透明人間」はギターにaie(deadman, kein)、ドラムに晁直(lynch.)、ピアノに西山小雨といったサポート陣を迎えて制作されたものだ。
seekはバンドスタイルの初ソロワンマン＜seek FIRST ONEMAN LIVE「白日をたゆたう雨虎、水に溶ける数列」＞を自身の誕生日である9月14日に渋谷CHELSEA HOTELで開催するほか、＜11ヶ月連続弾き語り2MAN「相食む」＞を現在開催中だ。3月には生熊耕治(cune)、4月には桜井青(cali≠gari)、5月にはMontage.(defspiral)、6月には田澤孝介(Waive)、7月にはガラ(メリー)、8月には大槻ケンヂ(筋肉少女帯)を迎えて行われる。
■Digital Single「不透明人間」
配信リンク：https://nex-tone.link/A00178540
■＜seek FIRST ONEMAN LIVE「白日をたゆたう雨虎、水に溶ける数列」＞
open17:00 / start17:30
▼チケット
前売 ￥6,000-(tax in)
※ドリンク別
https://t.livepocket.jp/e/q0666
▼member
Vo/Ba：seek
▼support member
G：aie(deadman)
Pf：西山小雨
Dr：晁直(lynch.)
▼guest
DAISHI (Psycho le Cému)
森 翼 (MIMIZUQ)
（問）渋谷CHELSEA HOTEL 03-3770-1567
■＜11ヶ月連続弾き語り2MAN「相食む」＞
w/ 生熊耕治(cune)
4月05日(土) 東京・下北沢演家-SHITORAYA-
w/ 桜井青(cali≠gari)
5月11日(日) 東京・下北沢DY CUBE
w/ Montage.(TAKA from defspiral)
6月14日(土) 東京・下北沢演家-SHITORAYA-
w/ 田澤孝介(Waive)
7月26日(土) 東京・下北沢演家-SHITORAYA-
w/ ガラ(メリー)
8月23日(土) 東京・下北沢演家-SHITORAYA-
w/ 大槻ケンヂ(筋肉少女帯)
https://bonshisya.com
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