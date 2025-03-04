¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×»£±ÆÃæ¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÍÅ²ø¤ß¤¿¤¤¤ÊÇÌ¤¬¡×¤È50ºÐ½÷Í¥¤¬¼«µÔÅê¹Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀä»¿¡Ö½÷Í¥º²¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡Ö¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀèÀ¸¤ÎÍÅ²ø¤ß¤¿¤¤¤ÊÇÌ¤¬¡×
¡¡NHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Î½÷Í¥¡¢¿åÌîÈþµª¡Ê50¡Ë¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬Àä»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÌî¤ÎÌòÊÁ¤Ï¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬±é¤¸¤ë²Ö³¡¡ÖÀ¥Àî¡×¤òÊú¤¨¤ëÏ·ÊÞ½÷Ïº²°¡Ö¾¾ÍÕ²°¡×¤Î½÷¾¡Ö¤¤¤Í¡×¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤ë¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈµÞ¤Ë¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀèÀ¸¤ÎÍÅ²ø¤ß¤¿¤¤¤ÊÇÌ¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ç¤Ã¤Æ¡Ø¥Ò¥¤¤Ã¡ª¡Ù¤Æ¤Ê¤ë¤«¤éÌýÃÇ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ã¯¤À¤è¤¢¤ÎÍÅ²ø¡£¤¢¤¿¤·¤À¤è¡£¡×¤È¼«µÔ¥®¥ã¥°Åª¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤¤»Ñ¤Ë¡ÖÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡ØÈý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤¤¤Í¤µ¤óÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤ä¡Ö²Ö¤ò³è¤±¤Ê¤¬¤éÃ¸¡¹¤ÈÀ¥Àî¤ËÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤Î¿åÌî¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤ËÂ©¤ò¤Î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö½÷Í¥º²¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£