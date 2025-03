須田景凪として活動し、セルフカバーと合わせてYouTube総再生回数が1.5億回を超える代表曲「シャルル」を生み出したボカロP”バルーン”が4月16日(水)に発売する企画アルバム『Fall Apart』に、参加アーティスト第5弾としてChevonの参加が発表され、2021年にリリースされたバルーンの代表作「パメラ」をアレンジカバーすることが決定した。本作はバルーンのこれまでにリリースした既存楽曲を、バルーン自身がリスペクトするアーティストたちによって新しい息吹が吹き込まれた5曲と、”バルーン”の新曲「WOLF」を含む全6曲収録予定のハイブリッドな作品。参加アーティスト第1弾で”バルーン”の新曲「WOLF」に客演参加した”ヒトリエ”、第2弾で「メーベル」を”なとり”、そして第3弾で「雨とペトラ」を”東京スカパラダイスオーケストラ”と”高畑充希”、第4弾で「レディーレ」を”Reol”と”椎乃味醂”がアアレンジカバーすることが発表されている。

また、企画アルバム「Fall Apart」映像付き商品には、須田景凪スタジオライブ「"Fall Apart" Studio Reel」の模様が収録され、収録曲と同じナンバーを披露する。また、昨年に初開催された須田景凪の自主企画対バンイベント『須田景凪 presents "MINGLE"』に続き、『須田景凪 presents "MINGLE -三面鏡-" 』と題し、7月26日(土)にZepp Namba(OSAKA)にて開催することを発表した。”MINGLE=交わる”をテーマに掲げ、3組の視線が交わるという意味合いを込め"-三面鏡-"と題した対バンイベントで、”バルーン”の企画アルバム「Fall Apart」に参加している ”Reol”と”Chevon”の2組を迎えての開催となっている。チケットは各アーティストのFC先行が本日よりスタートし、3月9日(日)23:59まで受付中となっている。なお、4月19日(土)に日比谷公園大音楽堂にてワンマンライブ「須田景凪 LIVE 2025 "花霞"」を開催することも決定しており、自身初の野外ワンマンライブで、一夜限りのイベントとなっている。■バルーン / 須田景凪 コメントChevonは自在に色を変え、表現の幅を広げ続けているバンドだという印象があります。Chevonの得意とする、妖艶さのようなものに「パメラ」という曲との親和性を感じました。同じフレーズでも、まるで別のことを意味しているような、そんな感覚に陥る瞬間がいくつもありました。ぜひ、多くの方に届いてくれたら嬉しいです。■Chevon コメント話が来たとき「ええ、このメンツになんでChevonが、、??」という気持ちと「よくぞ頼んでくれました私達こそ適任です!!!!」という気持ちが同時に湧き上がり、バルーンさんの楽曲を聞き漁っていた中学生の頃の私が騒ぎ始めました。 自分達がこの曲をゼロイチで作ったとしたらこんな歌い方やアレンジはしないけど今回はカバーなので、須田景凪さんというオリジナルありきで歌い方もアレンジも考え、 編曲に村山☆潤さんをお迎えしてさらに音源に深みを出しました。<リリース情報>”バルーン”企画アルバム『Fall Apart』2025年4月16日(水)発売購入リンク: https://balloon0120.lnk.to/FallApart_CD 特設サイト:https://fallapart.jp映像盤(CD+DVD)品番:RZCB-87168/B価格:\5,000(本体価格)+税初回仕様:三方背BOX映像盤(CD+Blu-ray)品番:RZCB-87169/B価格:\5,000(本体価格)+税初回仕様:三方背BOX通常盤(CD only)品番:RZCB-87170価格:\2,500(本体価格)+税初回仕様:三方背BOX=収録内容=[CD] ※3形態共通・WOLF / バルーン × ヒトリエ・メーベル / なとり・雨とペトラ Prod. by 東京スカパラダイスオーケストラ / 高畑充希・レディーレ Prod. by 椎乃味醂 / Reol・パメラ / Chevon他、全6曲収録予定[Blu-ray / DVD]"Fall Apart" Studio Reel・WOLF・メーベル・雨とペトラ・レディーレ・パメラ他、全6曲収録予定<ライブ情報>須田景凪 presents "MINGLE -三面鏡-"2025年7月26日(土)Zeep Namba(OSAKA)出演:須田景凪, Reol, ChevonOPEN17:00 / START:18:00チケット:¥7,500(ドリンク代別)問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00※土日祝休)各アーティストFC先行受付期間:2025年3月4日(火)18:00〜3月9日(日)23:59受付URL:須田景凪 公式アプリ「yawn」プレミアム会員先行:https://c-rayon.com/result/keinasuda/Reol FC 先行:https://reol.jp/Chevon FC先行:https://fanicon.net/fancommunities/5894須田景凪 LIVE 2025 "花霞"2025年4月19日(土)日比谷公園大音楽堂OPEN17:00 / START:18:00チケット:\7,300 (指定席)※入場特典付き問い合わせ:SOGO TOKYO 03-3405-9999(月〜土12:00~13:00 / 16:00~19:00 ※日曜・祝日を除く)オフィシャルサイト:https://www.tabloid0120.com/