¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤È¶¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×ÃæÆü¤Î°æ¾å´ÆÆÄ¤¬³«ËëÅê¼ê¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍ¤Ø¤Î»×¤¤¡¡¡ÈÆó¿Í¤ÎÌóÂ«¡É¤â
¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤Ï3·î3Æü¡¢µåÃÄ¤Î¸ø¼°YouTube¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤ÎÈ¯É½¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆü¤Î¹â¶¶Åê¼ê¤Ï2Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÅÐÈÄ¡£³«ËëÀï¤Ç¤âÅö¤¿¤ëDeNAÂÇÀþ¤ò4²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤ÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³«Ëë¡¢Ç¤¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¤·Á°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ø³«Ëë¤ª¤Þ¤¨¤Ç¹Ô¤¯¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤¹¤´¤¯¿Ì¤¨¤¿¤È¸À¤¦¤«¡Ø¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¥®¥¢¤ò¤â¤¦2ÃÊ³¬¤¯¤é¤¤¾å¤²¤Ê¤¤¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÂÇÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤Ï²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«ËëÅê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡Ö»Ä¤ê¤Î142»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆËÍ¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡ØÉ¬¤º¾¡¤Ä¡Ù¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤Ï³«ËëÅê¼ê¤ò¹â¶¶Åê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹â¶¶¹¨ÅÍ¤È¶¦¤Ë´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌ¾ÍÀ¤¢¤ë³«ËëÅê¼ê¤È¹â¶¶¹¨ÅÍ¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤¬¼´¤À¡Ù¤È¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤¬Ãæ¿´¤Ç²ó¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡Ù¤È¼«³Ð¤ò»ý¤¿¤»¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¹â¶¶¤Ç¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢²¶¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ÆÆÄ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¨ÅÍ¤ÈÆó¿Í¤ÎÌóÂ«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤È¶¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤Î¹â¶¶Åê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ÏÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¹¨ÅÍ¤Ë³«ËëÇ¤¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£