¥¢¥á¥ê¥«ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ËÃæ¹ñ¡Ö¤È¤³¤È¤óÀï¤¦¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò20¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¤È¤³¤È¤óÀï¤¦¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï4Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î·ÜÆù¤ä¾®Çþ¤Ê¤É¤ÎÇÀ»ºÊª¤ËºÇÂç15¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÊóÆ»´±¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¼«¤é¤Î¸¢±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀµÅö¤ÇÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¤À¡×¤ÈÅ°Äì¹³Àï¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡ÎÓ·õ ÊóÆ»´±
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¤·¡¢¤Û¤«¤Î¤¿¤¯¤é¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¼¹Ù¹¤Ë´ØÀÇÀïÁè¡¢ËÇ°×ÀïÁè¤Ê¤É¤ò¤·¤«¤±¤ë¤Ê¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤È¤³¤È¤óÀï¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¹çÀ®ËãÌô¤ÎÎ®Æþ¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÌäÂê¤Î²ò·è¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¸¤ò¤¢¤À¤ÇÊÖ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡ÖËãÌô¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È¶¨µÄ¤·¤Æ·üÇ°¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£