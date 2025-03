ドリコムが2025年3月3日にリリースした、スマートフォン向けリアルライフ宝探しゲーム『Disney STEP(ディズニー ステップ)』

『Disney STEP(ディズニー ステップ)』から、俳優の神木隆之介さんと志尊淳さんが出演する新TVCM「ミッキーと遭遇」篇(15秒)、「まねっこ」篇(15秒)が2025年3月5日より全国で放映開始されます☆

ドリコム リアルライフ宝探しゲーム『Disney STEP(ディズニー ステップ)』新TVCM「ミッキーと遭遇」篇/「まねっこ」篇

タイトル :「ミッキーと遭遇」篇(15秒)、「まねっこ」篇(15秒)

放送開始:2025年3月5日(水)〜

放送エリア:東京、大阪、名古屋、福岡、北海道、青森、岩手、仙台、福島、長野、静岡、石川、岡山・高知、広島、山口、愛媛、長崎、熊本、鹿児島、沖縄

ディズニーのスマートフォン向け位置情報ゲームで、2025年3月3日より日本、韓国、香港、台湾、マカオにてサービスを開始した『Disney STEP(ディズニー ステップ)』

いつも暮らしている街が宝探しの舞台へと変わり、ゲーム内に登場する「ミッキーマウス」たちと一緒に、ディズニー作品をモチーフにした宝物「トレジャー」を集めることができるリアルライフ宝探しゲームです。

サービスの開始に伴って放映が開始される今回の新TVCMには、幅広い世代に人気のある実力派俳優、神木隆之介さんと志尊淳さんのお2人が登場。

CMでは初共演のお2人ですが、ドラマや映画での共演を通じてプライベートでは大の仲良し。

今回遂に待望のCM共演となりました☆

新TVCMでは、「あなたの街が物語の舞台となって、ミッキーたちと一緒に宝物を集めるリアルライフ宝探しゲーム」という『Disney STEP(ディズニー ステップ)』のコンセプトを表現。

街中を舞台に神木さんと志尊さんがゲームを楽しみながら、2人がハイタッチをするほか、神木さんが志尊さんのハイタッチをあえて避ける、セリフを真似する、大げさに誇張した真似をするなど、様々なふざけあいをノンストップに繰り広げます。

また、CM撮影の様子を収めたメイキング映像も放映。

撮影を振り返って神木さんは

撮影という実感がない。

りゅうとじゅんって自分で言えているのが新鮮で役がない。

(本人として撮影に臨めているから)めちゃくちゃ楽しいです。

志尊さんは

(神木さんでなければお芝居とはいえ)このテンポ感出せないね。

とそれぞれコメント。

演技とは思えないほどナチュラルで、お2人の仲の良さが全面に出た、コミカルで和やかな掛け合いに注目です☆

CMストーリー「ミッキーと遭遇」篇

街中で歩きながら『Disney STEP(ディズニー ステップ)』をプレイする神木さんと志尊さん。

志尊さんが「ミッキーマウス」と遭遇し、ハイタッチを喜んでいると、「俺ともハイタ〜ッチ!」と神木さんが求めますが、快く応える志尊さんのハイタッチを神木さんはあえて回避。

「おーい!?」と困惑しつつ、志尊さんは何度もハイタッチを試みますが、神木さんは避け続けるといったふざけあいを披露します。

最後もハイタッチに応じようとする志尊さんを避け、発見したドナルドの方向に急に歩き出す神木さんでした。

位置情報を活用したゲームであるほか、ミッキーと出会い、ハイタッチをしてから一緒に宝探しを始めるというゲームの内容を伝えながら、2人が自然体でじゃれあう姿が印象的なCMとなっています。

CMストーリー「まねっこ」篇

『Disney STEP(ディズニー ステップ)』をプレイするお2人。

アバターのウェアを選んでいる神木さんに志尊さんが「オレはコレ!」と自身のウェアを見せると、「じゃあオレもコレ!」と神木さんが真似をします。

「真似すんなよ!」と志尊さんがツッコミますが、神木さんはその志尊さんのセリフさえ、少し大げさにモノマネ。

さらに「トレジャーゲットー!」とガッツポーズをする志尊さんをからかうように、神木さんは誇張した志尊さんのモノマネを披露。

「そんな言い方じゃないでしょ。」とツッコむ志尊さんに対し、親指を立てたグーのポーズをする神木さんによって締めくくられます。

位置情報を活用したゲームであることに加え、2人のコミカルな掛け合いを通じてお気に入りのウェアを着せ替えできること、ディズニー作品をモチーフにした宝物「トレジャー」をゲットできることなどを伝えるCMとなっています。

撮影エピソード:志尊さんの背負い投げに、神木さん「そんな上手かったっけ?」

志尊さんの背負い投げに、神木さん「そんな上手かったっけ?」「ミッキーと遭遇」篇の撮影で、ゲーム内で「ミッキーいた!イエーイ、ハイターッチ!」と喜ぶ志尊さんに「オレともハイタッチ!」と求める神木さん。

志尊さんは神木さんとハイタッチをする振りをして神木さんの腕を掴み、背負い投げを仕掛けます。

その素早い捌きに、神木さんは「(背負い投げ)そんな上手かったっけ!?」と思わず驚いた様子。

その後も2人のふざけあいは続き、背負い投げからアドリブでそのまま志尊さんの背中に乗っかり、「行くぞー!」と叫ぶ神木さん。

「なにこれ〜」と困惑する様子を見せながらも、楽しさや喜びが溢れ出ていた志尊さんでした。

撮影エピソード:志尊さんの真似を大げさにする神木さんに、志尊さん「もうオレの真似でもないじゃん!笑」

ゲーム内で志尊さんが選ぶアバターのウェアに加え、志尊さんの「真似すんなよー!」、「トレジャーゲットー!」というセリフを神木さんがモノマネし続ける「まねっこ篇」の撮影で、監督から「もう少しふざけた感じで。」とオーダーを受けると神木さんのモノマネは次第にエスカレート。

大げさに誇張された神木さんの真似に、思わず「もうオレの真似でもないじゃん!笑」とツッコミを入れつつも、一緒にふざけだす志尊さん。

最後は撮影シーンを振り返りながら2人で笑いあっていました。

撮影エピソード:『Disney STEP(ディズニー ステップ)』を楽しむお2人

撮影の合間、実際にゲームをプレイしたお2人。

神木さんは撮影現場を歩きながら「ミッキーいたかもしれない。会えたミッキー!ほらハイタッチ。もう一生の思い出。」と志尊さんともハイタッチをしながら、ミッキーとの出会いを大いに喜んでいました。

志尊さんは「(宝箱が)ありそう。探していい?」と探索しながら宝箱を発見。

「はい来ましたー!行きます。」とトレジャーゲットに挑戦し、無事獲得。

「流石すぎ、可愛すぎ〜!」とご満悦な様子でした。

また、お2人の好きなディズニーキャラクター、好きな理由などもお話しいただきました。

『Disney STEP(ディズニー ステップ)』公式Xアカウント(https://x.com/stepofficialjp)ではCMメイキング映像の一部のほか、お2人が実際にゲームをプレイする様子をそれぞれが撮影したショートムービーなどを順次公開。

新CMと同じように、お2人がナチュラルにゲームを楽しむ様子を見ることができます。

さらに新CMのオンエア開始に先立ち、公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCd1ImR5qqcFlDLESwxveRag)でもCM本編映像やメイキング映像を視聴できます。

撮影エピソード:CM共演を振り返り、「めちゃくちゃ楽しいです!」

CMでの共演は初となる神木さんと志尊さん。

撮影を振り返り、「撮影という実感がないですね。普通に楽しんでいる。」という神木さんに「間違いない。」と志尊さんも共感していました。

「ドラマとか映画(での共演)だと役の気持ちや状況を考えてやる(必要がある)」、「(普段の自分とは)性格が違う役をやらないといけない」と過去のドラマや映画での共演を振り返りながら、今回のCM共演に対して神木さんは「りゅうとじゅんって自分で言えているのが新鮮で。役がない。(本人として撮影に臨めているから)めちゃくちゃ楽しいです!」とコメント。

志尊さんも頷くなど、普段から仲良しな様子を前面に出しながら自然体で臨むことができた今回のCM共演に満足していたお2人でした。

神木 隆之介(カミキ リュウノスケ)さん プロフィール

1993年5月19日生まれ。

埼玉県出身。

1995年 CM でデビュー。

2005年、主演を務めた映画『妖怪大戦争』で第29回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。以降様々な作品に出演し、2020年エランドール新人賞、2024年に第66回ブルーリボン賞主演男優賞、第47 回日本アカデミー賞優秀主演男優賞、第32回橋田賞受賞、第61回ギャラクシー賞テレビ部門個人賞を受賞されました。

2024年10月に放送されTBS日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」での好演が記憶に新しく、ドラマの舞台地である長崎にて4月にファンイベントの開催が予定されています。

志尊 淳(シソン ジュン)さん プロフィール

1995年3月5日生まれ、東京都出身。

2011年俳優デビュー。

2014年、スーパー戦隊シリーズ第38作『烈車戦隊トッキュウジャー』でトッキュウ1号/ライト役に抜擢され注目を集めました。

NHKドラマ10『女子的生活』における演技により、第11回コンフィデンスアワードドラマ賞主演男優賞、文化庁芸術祭テレビ・ドラマ部門放送個人賞を受賞されています。

近年の代表作に、NHK連続テレビ小説『らんまん』、Netflixシリーズ『幽☆遊☆白書』、映画『52ヘルツのクジラたち』などがあります。

現在はフジテレビ木曜劇場『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』に出演中。

2025年7月には、Netflixシリーズ『グラスハート』が全世界で配信される予定です。

リアル仲良しコンビの俳優・神木隆之介さんと志尊淳さんが待望のCM共演!

ドリコム リアルライフ宝探しゲーム『Disney STEP(ディズニー ステップ)』新TVCM「ミッキーと遭遇」篇/「まねっこ」篇は、2025年3月5日より放送開始です☆

位置情報機能を活用したリアルライフ宝探しゲーム!ドリコム『Disney STEP(ディズニーステップ)』 位置情報機能を活用したリアルライフ宝探しゲーム!ドリコム『Disney STEP(ディズニーステップ)』 続きを見る

© Disney

© Disney/Pixar

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post リアル仲良しコンビの俳優・神木隆之介さんと志尊淳さんが共演!『Disney STEP(ディズニー ステップ)』TVCM appeared first on Dtimes.