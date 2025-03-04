日本高校サッカー選抜、欧州遠征メンバー21名を発表！筑波大学進学の「プレミア得点王」山下景司らが選出
日本サッカー協会（JFA）は4日、3月8日（土）から欧州遠征に臨む日本高校サッカー選抜のメンバー21名を発表した。
チームを率いるのは旭川実業高校の富居徹雄監督。招集リストは以下の通り。
GK：
藤原優希（前橋育英高3年）
藤間広希（矢板中央高3年）
ギマラエスニコラス（市立船橋高3年）
DF：
上原悠都（昌平高3年）
佐藤夢真（流通経済大柏高3年）
岡部タリクカナイ颯斗（市立船橋高3年）
山禄涼平（東福岡高3年）
田中佑磨（佐賀東高3年）
新垣陽盛（神村学園高3年）
MF：
大内完介（尚志高3年）
黒沢佑晟（前橋育英高3年）
柚木創（流通経済大柏高3年）
福本一太（阪南大高3年）
畑拓海（大津高3年）
鈴木悠仁（神村学園高3年）
原星也（静岡学園高3年）
FW：
粕谷悠（流通経済大柏高3年）
山野春太（流通経済大柏高3年）
森田晃（帝京高3年）
加藤隆成（帝京大可児高3年）
山下景司（大津高3年）
メンバーはすべてこの春に高校を卒業する3年生。
1月の全国高校サッカー選手権決勝を戦った前橋育英から2名、流通経済大柏から4名が選出されたほか、昨季の高円宮杯U-18プレミアリーグWESTで得点王に輝いた大津FW山下景司（※筑波大学へ進学）など実力者たちが名を連ねている。
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チームは8日に欧州へ向けて出発。現地ではフェイエノールトやスパルタ・ロッテルダム、ケルンのU-19チームなどと練習試合を行うほか、オランダ・エールディヴィジのNECやPSVの試合も観戦する。