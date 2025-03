【週刊FLASH 3月18日号】 3月4日発売 価格:550円

光文社は「週刊FLASH 3月18日号」を本日3月4日に発売した。価格は550円。表紙はグラビアアイドルの横野すみれさん。

アイドルとして活躍後、近年はグラビアで存在感を発揮している横野すみれさんが、表紙と巻頭に登場。9ページにわたって、「悪女」をテーマにしたグラビアを披露。初めてのガーターベルトにも挑戦している。

【横野すみれさん】

横野すみれ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

SKE48卒業後、女優として活躍する北野瑠華さんが袋とじ8ページのグラビアで登場。大胆に素肌を見せたバストやヒップの美しいボディラインは一見の価値あり。

【北野瑠華さん】

北野瑠華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎LUCKMAN

俳優界のホープで春高バレー出場経験もあるという蒔埜ひなさん。165cmの身長を生かし、6ページのグラビアを披露している。デジタル写真集「夢への歩幅」、「映画じゃない僕ら」が発売中。

【蒔埜ひなさん】

蒔埜ひな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

【FLASHデジタル写真集「夢への歩幅」】

蒔埜ひな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

【FLASHデジタル写真集「映画じゃない僕ら」】

蒔埜ひな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

抜群のFカッププロポーションを誇るアイドル、塩見きらさん。昨年5月に初の水着グラビアに挑戦して以来の登場となる。今回は浴衣を羽織った和風の雰囲気。ランジェリーで美ボディを魅せるカットも披露している。FLASHデジタル写真集「塩見きら もっと、もっと…」が発売中。

【塩見きらさん】

塩見きら(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【FLASHデジタル写真集「塩見きら もっと、もっと…」】

塩見きら(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

アイドルグループ「まねきケチャ」のセンターを務める神崎ひなさんが、自身でも初となるグラビアに挑戦。透明感あふれる笑顔と、スレンダーなボディがまぶしい。FLASHデジタル写真集「アイドル大航海時代 神崎ひなQUEEN‘s ROAD」が発売中。

神崎ひな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎安藤青太

【。FLASHデジタル写真集「アイドル大航海時代 神崎ひなQUEEN‘s ROAD」】

神崎ひな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎安藤青太

