東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)〜6月30日(月)までスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催!

“食で世界を巡る”をテーマに、東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる雰囲気の中で食べて飲んで、“食”とともに笑顔あふれる時間を過ごせる食の祭典です。

今回は「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」がモチーフになった、「ミッキーマウス」が旅をしながら食を楽しむ様子やさまざまな食材が描かれたグッズを紹介していきます☆

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」グッズ

発売日:2025年4月7日(月)

販売店舗:東京ディズニーシー/スチームボート・ミッキーズ

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認ください。

東京ディズニーシーにて開催される、スペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」

‟食で世界を巡る”をテーマに、東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる雰囲気の中で食べて飲んで、笑顔広がる食の祭典です。

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」の開催に先駆け「ミッキーマウス」やさまざまな食材が描かれたグッズが登場。

食を巡る素敵な旅の思い出にぴったりな「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」モチーフグッズを紹介していきます☆

ぬいぐるみバッジ

価格:2,600円

大きなフォークと旅行かばんを持った「ミッキーマウス」のぬいぐるみバッジ。

パークフードと一緒に並べて写真を撮るのもおすすめです。

ぬいぐるみバッジスタンド

価格:1,700円

旅をしながら食を楽しむ「ミッキーマウス」が描かれたぬいぐるみバッジスタンド。

ぬいぐるみバッジを立てて写真を撮るときに大活躍してくれます。

チャームセット

価格:1,800円

コック帽をかぶった「チップ」と「デール」のチャームセット。

足を広げてお座りする姿がかわいい☆

ランチョンマット

価格:800円

「ミッキーマウス」の部分が立ちあがる、旅行かばん型のランチョンマット。

パークのフードをのせて写真を撮るのにおすすめです。

ウェットティッシュケース

価格:2,500円

旅行かばんの形をしたウェットティッシュケース。

一緒についてくるウェットティッシュを入れて、パークですぐに使うことができます。

Tシャツ

価格:4,200円

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を満喫できるTシャツ。

ワッペン風にレイアウトされた背面デザインもポイントです。

ハット

価格:3,600円

色々なパークのモチーフがあしらわれたハット。

総柄デザインがおしゃれな、存在感あるファッションアイテムです。

トートバッグ

価格:3,200円

大きなフォークとトランクを手に持つ「ミッキーマウス」を描いたトートバッグ。

温かみのある麻の柄がプリントされています。

タンブラー

価格:2,900円

普段使いしやすい、ステンレス製のタンブラー。

旅をしながら食を楽しむ「ミッキーマウス」やコック帽をかぶった「チップ」と「デール」が描かれています。

クッション

価格:3,900円

大きなマスカットがモチーフになったふわふわのクッション。

コック帽をかぶった「チープ」と「デール」も一緒です☆

ミニタオルセット

価格:2,000円

異なるデザイン2枚がセットになったミニタオル。

ポップなデザインに仕上げられた、毎日使いたくなるグッズです。

デコレーションマグネット

価格:1個 1,100円 ※ランダム封入

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」の思い出を残すのにぴったりなマグネット。

全6種のうちどれか1つが入っています。

デコレーションマグネットセット

価格:6,600円

全6種類のマグネットが揃ったボックスセットもラインナップ。

「ミッキーマウス」や「チップ」と「デール」デザインがコンプリートできます。

きんちゃく

価格:1,000円

かわいいぶどうのチャームが付いたきんちゃく。

表、裏面で異なるアートが使用されています。

カンバッジセット

価格:1,200円

持ち物のワンポイントにもぴったりなカンバッジセット。

「ミッキーマウス」や「チップ」と「デール」がそれぞれプリントされています。

ピンバッジ

価格:1,400円

立体的にデザインされたぶどうのチャーム付きピンバッジ。

沢山の食材に囲まれた「ミッキーマウス」がデザインされています。

クリアホルダーセット

価格:700円

パンフレットやチケットなどの保管にも便利なクリアフォルダー。

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」のアートを使ったクリアフォルダー2枚がセットになっています。

シールセット

価格:900円

「ミッキーマウス」や「チップ」と「デール」、おいしそうな食材などがデザインされたシールの20枚セット。

旅行かばんの形をしたケースが付いてきます。

メモセット

価格:900円

気分に合わせて使い分けできるメモは3個セットで登場。

「ミッキーマウス」のほか、ぶどうを手に持つ「チップ」と「デール」がそれぞれ描かれています。

ポストカードセット

価格:1,800円

パークを彩る「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」のバナーがモチーフになったポストカードの9枚セット。

シックなカラーでまとめられた、大人かわいいステーショナリーです。

ワッペンアクセサリー ドナルドダック&デイジーダック

価格:900円

「ドナルドダック」と「デイジーダック」を描いた、パークを彩るバナーがモチーフになったワッペンアクセサリー。

お気に入りのバッグにつけて「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を楽しむことができます。

ワッペンアクセサリー チップ&デール

価格:900円

フルーツを前に満足げな表情を浮かべる「チップ」と「デール」のワッペンアクセサリー。

ふっくらとしたお腹をなでる「デール」の表情も印象的です。

ワッペンアクセサリー ミッキーマウス&ミニーマウス

価格:900円

ドリンクを前に目を閉じる「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザイン。

存在感あるカラーで仕上げられたワッペンアクセサリーです。

ワッペンアクセサリー ホセ・キャリオカ&パンチート

価格:900円

陽気な「ホセ・キャリオカ」と「パンチート」を描いたワッペンアクセサリー。

沢山の食べ物を前に笑顔を見せる2人の姿がプリントされています。

ワッペンアクセサリー ジーニー

価格:900円

『アラジン』に登場する魔人「ジーニー」のワッペンアクセサリー。

帽子をかぶり、かっこよくポーズをきめる姿で登場します。

ワッペンアクセサリー セバスチャン

価格:900円

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリス」のお目付け役「セバスチャン」

ワッペンアクセサリーには、大きなフォークと海藻を手に笑みを浮かべる姿が描かれています。

ワッペンアクセサリー グーフィー&マックス

価格:900円

サンドイッチを頬張る「グーフィー」と「マックス」の親子をデザインしたワッペンアクセサリー。

大きく口を開く「グーフィー」と、それを見つめる「マックス」の微笑ましいアートが楽しめます。

ワッペンアクセサリー プルート&フィフィ

価格:900円

「プルート」とガールフレンドの「フィフィ」をデザインしたワッペンアクセサリー。

おしゃれな帽子をかぶり、見つめ合いながら歩くすがたがかわいい一枚です。

「ミッキーマウス」が旅をしながら食を楽しむ様子やさまざまな食材が描かれたグッズが多数ラインナップ。

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」にて販売されるグッズの紹介でした☆

特別なプログラムやアトモスフィアで笑顔広がる食の祭典!「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」まとめ 特別なプログラムやアトモスフィアで笑顔広がる食の祭典!「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」まとめ 続きを見る

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 旅をしながら食を楽しむミッキー!「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」スペシャルグッズ appeared first on Dtimes.