東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)〜6月30日(月)までスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催!

東京ディズニーシーの4つのレストランでは、「〜シェフズ・イマジネーション〜」と称し、新テーマポート「ファンタジースプリングス」の各アトラクションをテーマに、東京ディズニーシーのシェフがイマジネーションを広げて創作した特別なコースやセット料理の数々を提供。

今回は、「レストラン櫻」で提供される「スペシャル膳」を紹介していきます。

東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル〜シェフズ・イマジネーション〜/レストラン櫻「スペシャル膳」

提供期間:2025年4月7日から2025年9月15日

価格:4,300円

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「レストラン櫻」

季節の前菜(海老とチーズ入りとうもろこしの擂り流し、ナッツ添え)蟹とアボカドの白和え、ブロッコリーの卵白餡かけ和牛のみぞれ餡かけ鰻丼

東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)〜6月30日(月)までスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催!

東京ディズニーシーの4つのレストランでは、「〜シェフズ・イマジネーション〜」と称し、新テーマポート「ファンタジースプリングス」の各アトラクションをテーマに、東京ディズニーシーのシェフがイマジネーションを広げて創作した特別なコースやセット料理の数々を提供。

今回紹介するのは、「レストラン櫻」で提供される「スペシャル膳」

アトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」をイメージしたご膳です。

荷物を届けるピクシー・ホロウの4つの場所を、レストランのテーマである和のテイストを取り入れた4つのお皿の上で表現しています。

最初に訪れる「夏の湿地」をイメージした前菜は「とうもろこしの擂り流し」

「秋の森」は醬油ベースのみぞれ餡で味付けした蒸した和牛にきのこや紅葉の麩を添えた一品。

「冬の森」に荷物を届けるようすを「蟹とアボカドの白和え」と、添えた小ぶりな野菜で表現しました。

最後に訪れる「春の谷」は、一面のお花畑のようなどんぶりに!

しっかりとした味付けでふっくらとやわらかく仕上げた鰻を盛り付けています。

アトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」をイメージ!

東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル「スペシャル膳」の紹介でした。

特別なプログラムやアトモスフィアで笑顔広がる食の祭典!「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」まとめ 特別なプログラムやアトモスフィアで笑顔広がる食の祭典!「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」まとめ 続きを見る

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」をイメージ!東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル〜シェフズ・イマジネーション〜/レストラン櫻「スペシャル膳」 appeared first on Dtimes.