午後4時5分長野地方気象台は気象警報・注意報を発表しました。



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長野地方気象台によりますと【要整形 気象庁発表文のまま】北部、中部では、4日夜のはじめ頃から5日明け方まで大雪に警戒してください。午後4時5分現在、長野県に発表されている全ての気象警報は次の通りです。★松本 大雪警報、★上田市 大雪警報、★岡谷市 大雪警報、★諏訪市 大雪警報、★小諸市 大雪警報、★大町市 大雪警報、★茅野市 大雪警報、★塩尻 大雪警報、★佐久市 大雪警報、★東御市 大雪警報、★安曇野市 大雪警報、★小海町 大雪警報、★川上村 大雪警報、★南牧村 大雪警報、★南相木村 大雪警報、★北相木村 大雪警報、★佐久穂町 大雪警報、★軽井沢町 大雪警報、★御代田町 大雪警報、★立科町 大雪警報、★青木村 大雪警報、★長和町 大雪警報、★下諏訪町 大雪警報、★富士見町 大雪警報、★原村 大雪警報、★麻績村 大雪警報、★生坂村 大雪警報、★山形村 大雪警報、★朝日村 大雪警報、★筑北村 大雪警報、★池田町 大雪警報、★松川村 大雪警報★は、新規に発表された市町村。