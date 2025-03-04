¡Ú¿ÉÅÞ¤ËÊû¤°¡Û¤Þ¤ë¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À²ÐÆé¤Î¤ªÆù¡ª¡© ÂçÆ¦¤Çºî¤Ã¤¿Æù¸üÈ¾À¸¥¸¥ã¡¼¥¡¼¡Ö¤ª¤©¡ªËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÆù¡×¤¬¿É»Ý¤Ç¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¿ÉÅÞ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ØÏ¯Êó¡ª ¥·¥Ó¤ì¤ë¿É¤µ¤È»Ý¤ß¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂçÆ¦¤Çºî¤Ã¤¿Æù¸üÈ¾À¸¥¸¥ã¡¼¥¡¼¡Ø¤ª¤©¡ªËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÆù¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¡ª ¤Þ¤ë¤Ç¤ªÆù¤Î¤è¤¦¤Ê³ú¤ß±þ¤¨¤ÈËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡Ë¤Î¿É»Ý¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òºá°´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤À¡£Â¨¿©¤Î¾®Ê¢¤ß¤¿¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÁÍý¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª ¤µ¤Ã¤½¤¯¤ª¤¿¤á¤·¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢£Ëãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡Ë¤Î¿É»Ý¤òÂçÆ¦¤Çºî¤Ã¤¿Æù¸üÈ¾À¸¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤Ç¡ª
¥¯¥é¥·¥¨³ô¼°²ñ¼Ò ¥Õ¡¼¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢Ê´Ëö°ûÎÁ¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤ò°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¤ë¤Í¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÎ°é²Û»Ò®¤ÏÆ±¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î1¤Ä¡£¿©¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿À½ÉÊ¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¤ª¤©¡ªËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÆù¡ÊÂçÆ¦¤Çºî¤Ã¤¿Æù¸üÈ¾À¸¥¸¥ã¡¼¥¡¼¡Ë¡Ù¡Ê30£ç¡¦Å¹Æ¬»²¹Í²Á³Ê ÀÇ¹þ227±ß¡¡2025Ç¯3·î3ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ï¡¢Ãæ²Ú¤Î¿É¤¤ÆéÎÁÍý¡É²ÐÆé¡É¤Ç¥°¥Ä¥°¥Ä¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿Æù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢ÂçÆ¦¤Çºî¤Ã¤¿Æù¸üÈ¾À¸¥¸¥ã¡¼¥¡¼¡£
¡ÖËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡Ë¡×¤Î¥·¥Ó¤ì¤ë¿É¤µ¤È»Ý¤ß¤ò¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÂçÆ¦¤ò¸¶ÎÁ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÖÜ¥¡Ê¥Û¥¢¥¸¥ã¥ª¡ËÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³Ê¥ì¥·¥Ô¤ÎËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÌ£¤ò¡¢ÂçÆ¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Î¿Ä¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¤³¤À¤ï¤ê¡£³ú¤à¤Û¤É¤Ë¿É»Ý¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¿É¤µ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¡ÉWE ARE ¿ÉÂ²¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î¿É¤µ¥ì¥Ù¥ë3¤Ç¡¢1ÂÞ¤¢¤¿¤ê86kcal¤À¡£
¢£¿Ä¤Þ¤Ç¤·¤ß¹þ¤ó¤À¿É»Ý¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë
³«Éõ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¹á¤ê¡£Ì£¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤ª»®¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢É½ÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Íí¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿É¤½¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤À¤«¤é¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤©¡ªËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÆù¤À¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡ª ¤Û¤É¤è¤¤ÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¸ý¤Ë¹¤¬¤ë¿ÉÅÞ¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
²ÖÜ¥¡Ê¥Û¥¢¥¸¥ã¥ª¡Ë¤Î»É·ãÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¿Ä¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë²ÐÆé¤Ç¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
Æù¸ü¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÆ¦¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡£¥½¥Õ¥È·Ï¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¡£
ËÜ³Ê¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤é¤ì¤¿Ëãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÌ£¤ÎËÜÉÊ¤Ï¡¢ËãíåÅò¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡ÖËãíåÅò¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡Ë¡×¤â¤ª¤¿¤á¤·¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£¡Ø¤ª¤©¡ªËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÆù¡Ù¤ò²Ã¤¨¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡ÖËãíåÅò¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡Ë¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿
º£²ó»È¤¦ºàÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¡£¿å¡§500Õ·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¡§Âç¤µ¤¸1¾ßÌý¡§¾®¤µ¤¸2Ãæ²Ú¤½¤Ð¡§1¶Ì¤ª¤©¡ªËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÆù¡§¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÌ¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡§¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÌ
¤ª¹¥¤ß¤Ç¥é¡¼Ìý¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¿å¤Ë·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨Æ¤µ¤»¤ë¡£
¼¡¤Ë´¥ÌÍ¤È¾ßÌý¡¢¡Ø¤ª¤©¡ªËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÆù¡Ù¤ò5¡Á6ËçÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡£
ÌÍ¤ÈËÜÉÊ¤ò°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤¾¡£
ºÇ¸å¤ËËÜÉÊ¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤é´°À®¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥é¡¼Ìý¤òÆþ¤ì¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤¾¡£
À¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ø¤ª¤©¡ªËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÆù¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤ªÆù¤È¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¡£Èó¾ï¤Ë»Ý¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡ª ËÜÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡ÖÌ£¤¬È´¤±½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿É»ÝÌ£¤Ï·òºß¡£
¸å°ú¤¯¥Ô¥ê¤Ã¤È´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¿©´¶¤Ï¾¯¤·¥½¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿Æù¤Î¤è¤¦¡£ÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥·¥ã¥¯¥·¥ã¥¯¤È¤·¤¿È´¤±´¶¤¬Ìµ¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¥¹¡¼¥×¤ËÀ÷¤ß½Ð¤¿ËÜÉÊ¤ÎËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÌ£¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£¥Á¡¼¥×´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¤¹¤´¤¤¡£¥Ñ¥Ñ¥Ã¤Èºî¤ì¤ë¼ê·Ú¤Ê°ìÇÕ¤À¤¬ÂçËþÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤À¡£
¢£¿ÉÅÞ¤ÎÀå¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥·¥Ó¤ì¤ë¿É¤µ¡ª¤¼¤Ò¤¿¤á¤·¤Æ
¡Ø¤ª¤©¡ªËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÆù¡Ù¤Ï¡¢²ÖÜ¥¡Ê¥Û¥¢¥¸¥ã¥ª¡ËÌý¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ³Ê¥ì¥·¥Ô¤ÎËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡ËÌ£¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂçÆ¦¤Çºî¤Ã¤¿È¾À¸¥¸¥ã¡¼¥¡¼¡£¿ÉÅÞ¤ÎÀå¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥·¥Ó¤ì¤ë¿É¤µ¤ò¤¼¤Ò¤¿¤á¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¹ØÆþ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ë¤Æ¡£