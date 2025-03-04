JRÅìÆüËÜ¡ÖE10·Ï¡×³«È¯¤Ø¡¡ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¿··¿¼ÖÎ¾
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï4Æü¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¡ÖE10·Ï¡×¤ò³«È¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2027Ç¯½©°Ê¹ß¤Î¼ÖÎ¾´°À®¤È30Ç¯ÅÙ¤Î±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖE2·Ï¡×¤ä¡ÖE5·Ï¡×¤Î¸å·Ñ¤Ç¡¢ºÇ¹â»þÂ®¤Ï320¥¥í¡£¼¡À¤Âå¿·´´Àþ¤Î³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿··¿»î¸³¼ÖÎ¾¡ÖALFA¡½X¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡JRÅì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢Âç·¿¤Î²ÙÊªÃÖ¤¾ì¤ò³ÈÉý¤µ¤»¡¢Á´ÀÊ¤ËÅÅ¸»¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤ë¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë4Îó¥·¡¼¥È¤Î¼ÖÎ¾¤â¤¢¤ê¡¢5¹æ¼Ö¤Ë¤Ï²ÙÊªÍ¢Á÷ÍÑ¤Î¥É¥¢¤òÀßÃÖ¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢²ßµÒº®ºÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤Î»³¡¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÎÐ¿§¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢±èÀþ³ÆÃÏ¤Î¼«Á³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿§ºÌ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÂ»½ý¤äÃ¦Àþ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤áº¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤ë¤Î¤òÍÞ¤¨¤ë¥À¥ó¥Ñ¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î»¥ËÚ±ä¿³«¶È¤ËÈ¼¤¤»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ïº£²óÀß·×¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÊÌÅÓ¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡´îÀªÍÛ°ì¼ÒÄ¹¤Ï4Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£