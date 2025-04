世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

スタジオツアー東京にて、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』公開20周年を記念した特別企画「炎のゴブレット」が期間限定で開催されています!

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』公開20周年記念 特別企画「炎のゴブレット」

開催期間:2025年4月18日(金)〜9月8日(月)

2005年に公開された、「ハリー・ポッター」シリーズ4作目となる映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』

100年ぶりに開催されることになった三大魔法学校対抗試合(トライウィザード・トーナメント)を舞台に、ホグワーツ魔法魔術学校の4年生になった「ハリー・ポッター」の成長と試練を描く物語です。

出場年齢に達していないにもかかわらず、炎のゴブレットによって出場選手に選ばれてしまった「ハリー・ポッター」は、はからずも三つの危険な課題に挑むことに。

Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

「ハリー・ポッター」シリーズにおいて、魔法と冒険の物語から魔法界の闇の勢力との戦いの物語へ、ターニングポイントとなる重要な作品です。

特別企画「炎のゴブレット」では、スタジオツアー東京開業以降はじめて、ひとつの作品のテーマに沿い初公開となるものも含む小道具や衣装、クリーチャーが全館の随所に展示されます。

展示の全貌が遂に公開

映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』公開20周年記念 特別企画「炎のゴブレット」の開幕に合わせ、これまで明かされてこなかった展示の全貌が公開されました!

魔法と冒険の物語から魔法界の闇の勢力との戦いの物語へ、映画「ハリー・ポッター」シリーズにおいて、ターニングポイントとなる重要な作品である「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」

そのタイトルにもあるゴブレット、闇の帝王「ヴォルデモート卿」復活の舞台になったトム・リドルの墓といった記憶に残るシーンに登場したセットも展示されています。

さらに作中に「ハリー・ポッター」と対決するドラゴン「ハンガリー・ホーンテール」といった三大魔法学校対抗試合(トライウィザード・トーナメント)に登場した小道具、衣装など、実際の映画撮影に使用されたものをはじめとした貴重な品々を20年の時を経て展示中です。

さらに、初披露のものを含む衣装も到着。

ひとつひとつの衣装に込められた職人たちの高度な技術と芸術性にも注目です。

人気のホグワーツ城の模型では、第一の課題に描かれたハリーとドラゴンのスピード感溢れる戦いのシーンがプロジェクションマッピングで蘇ります。

<伝説の試合>の出場選手を決定する「炎のゴブレット」が大広間に

映画「ハリー・ポッター」シリーズのなかで最も古く、最も大きなセットである大広間に足を踏み入れると、その中央に、青い炎が揺らめくゴブレットが出現。

伝説の試合、三大魔法学校対抗試合の出場者を選ぶ役割にふさわしく、歴史の重みと威厳を漂わせます。

炎が青から赤に変わると、選手の名前が書かれた紙片が宙を舞い、まるで映画のシーンそのままの臨場感溢れる瞬間が目の前に広がるのも注目ポイント。

さらに、ゴブレットの周囲には、ダンブルドアが設置した年齢線がしっかりと引かれ、䐵䐻歳未満の生徒が名前を投じられないようにした、あの印象的な場面も忠実に再現されています。

三大魔法学校対抗試合、3つの課題にちなんだ撮影の舞台裏を辿る展示の数々

三大魔法学校対抗試合では、勇気、知力、魔法の知識を試される、䐷つの厳しい課題を乗り越えなければなりません。

「ハリー・ポッター」たちが挑んだ試練の数々を、印象的なセットや小道具、ビジュアル演出とともに体感することができます。

第一の課題で「ハリー・ポッター」が戦った狂暴なドラゴン「ハンガリー・ホーンテール」が、ホグワーツ・ライフに登場。

地上䐸メートルの高さから、その大きな翼を左右に広げ、訪れた人々を威嚇するように眼前に迫ります。

第二の課題は、深い湖の底に囚われた大切な人を取り戻すこと。

ハリーにとっての“救うべき人”として囚われたのは、親友の「ロン・ウィーズリー」でした。

このシーンの撮影では、精巧につくられた「ロン・ウィーズリー」の水中ダミー人形が使用されており、今回の特別企画では、実際に撮影に使用されたものが展示されています。

皮膚や髪に施された細工、水中での撮影をよりリアルに行うための仕掛けなど、映画制作スタッフたちによる造形美と職人技を間近で観覧できるのも嬉しいポイントです。

最後の課題では、巨大な迷路の中に隠された三大魔法学校対抗試合の優勝杯にたどり着く試練が代表選手に与えられます。

スタジオツアーのロビーに、この怪物のような迷路をイメージした巨大なオブジェが登場し、映画同様、今にも動き出しそうな不気味さを演出。

危険が待ち受ける迷路に挑む選手たちの衣装とともに観覧できます。

ヴォルデモート復活、そして闇の勢力が動き出す--トム・リドルの墓が登場

映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』のなかでも、物語の転換点となる重要なシーン「ヴォルデモート卿」の復活。

その舞台となったトム・リドルの墓が日本初上陸!

実際に映画制作に携わったスタッフによって忠実に再現されました。

当時のデータをもとに形を作り上げ、何度も塗装を重ねて完成したその墓は、高さ䐷メートル四方にもおよぶほどの大きさで、ひときわ不気味な存在感を放ちます。

死喰い人(デスイーター)の進化では、「ヴォルデモート卿」の復活をきっかけに、デスイーターのマスクのデザインがどのように変化を遂げたのかを知ることができます。

また、第二の課題の謎を解くため「ハリー・ポッター」が訪れた監督生の浴室の蛇口もお目見え。

高さ3メートルもある蛇口は、色とりどりの水が流れている様子を間近でみることができます。

そして、ツアーの最後ではホグワーツ城の模型を壮大なプロジェクションマッピングによって演出。

第一の課題でファイアボルトに乗った「ハリー・ポッター」と、火を吹きながら追いかけるドラゴンとの疾走感あふれる映像演出は圧巻です。

まさに特別企画「炎のゴブレット」のクライマックスにふさわしく、映画の音源そのままに、立体的な映像で再現されたストーリーが様々な角度から楽しめます。

アクティビティパスポート

配布場所:スタジオツアー東京内 ツアーロビー付近 パスポートセンター

受け取り方法:アクティビティへの参加を希望される方に1人1冊配布されます

2024年に季節限定で実施された特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」にて人気を博した「アクティビティパスポート」が「炎のゴブレット」でも登場。

パスポートには、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』にまつわるクイズや、展示の中に隠れたミニチュアのモチーフを探すアクティビティが詰まっています。

アクティビティの最後には、来場の記念となるエンボス加工のスタンプを押印可能。

クイズを通して映画のストーリーを辿れる内容になっているほか、ツアー内に隠れている本物の映画制作者たちがこのアクティビティのためだけに作った、映画にまつわるミニチュアたちに詰まった細部のこだわりにも注目です。

※数に限りがあります

ニュースレター会員「ドラゴンのアクリルスタンド」プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間:2025年4月18日(金)〜9月8日(月) ※なくなり次第終了

プレゼント内容:ドラゴンのアクリルスタンド(ウェールズ・グリーン種/スウェーデン短鼻種/ハンガリー・ホーンテール種/中国火の玉種)

※上記のいずれか一つが日替わりランダムでプレゼントされます

配布場所:スタジオツアー東京内インフォメーションデスク

受け取り方法:ニュースレター会員に送信されたメールを提示ください

ニュースレター登録は:https://www.wbstudiotour.jp/newsletter/

※ニュースレター会員1名様につき、1回の来場で1個配布されます

※数に限りがあります

特別企画「炎のゴブレット」期間中に来場されたニュースレター会員限定特典として、三大魔法学校対抗試合の第一の課題で登場した「ドラゴンのアクリルスタンド」をプレゼント。

来場当日、インフォメーションデスクでニュースレターのメールを提示することで、作品に登場する4種類のドラゴンが日替わりでプレゼントされます。

リアルでもデジタルでも楽しめる「炎のゴブレット」キャンペーン

キャンペーンサイト:http://cp.studiotour-gof.jp/

特別企画「炎のゴブレット」の開催を記念して、スタジオツアー東京のペアチケットが当たるキャンペーンを実施。

キャンペーンサイトにアクセスし、名前入りのゴブレットに入れるオリジナル羊皮紙を作成し、Xでスタジオツアー東京のオフィシャルアカウントをフォローのうえ、作成画像を投稿された方の中から抽選で䐹名様にスタジオツアー東京のペアチケットがプレゼントされます。

また、東京、大阪、名古屋に登場する「炎のゴブレット」の駅広告からもキャンペーンに応募可能です。

特別企画に合わせた新グッズも展開

映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』公開䐶䐴周年を記念し、ボーバトン魔法アカデミーをテーマに、数量限定のコレクションが登場。

フランスの魔法学校ならではの、タイムレスかつ気品にあふれるアパレルやアクセサリーの数々は、身に着けてスタジオツアーを楽しむにも、お土産にするにもぴったりのコレクションです。

ボーバトン魔法学校 ドレス

さわやかなブルーのボーバトン魔法学校の制服は、さらっと着られる素材のワンピースに軽やかな素材のケープがセットになっています。

レイヤードになっている襟はツイード素材で、同系色ながらも異素材の組み合わせが高級感を演出。

まるでフラーたちが大広間に登場したときのような魅惑と気品を漂わせる1着です。

ケープとワンピースの両方の胸元にはボーバトンの校章が施されています。

ボーバトン魔法学校 スウェットシャツ

ボーバトン魔法学校らしいブルーのスウェット。

胸にロゴがあしらわれたシンプルなデザインで、ガーリーにもカジュアルにも楽しめるファッションアイテムです。

ボーバトン ヘアボウ

ボーバトンの校章がプリントされた、さらっとした素材のヘアボウ。

クリップ式なので髪飾りとしてはもちろん、カバンや洋服につけることも可能です。

ボーバトン エナメルピンバッジ

ボーバトンの校章がピンバッチとして登場。

フランスの魔法学校らしいエレガントなデザインで、ホグワーツとは違った雰囲気を楽しめます。

「炎のゴブレット」にインスパイアされた色とりどりのフードメニュー

特別企画「炎のゴブレット」をさらに盛り上げるフードメニューが多数ラインナップ。

伝説の試合<三大魔法学校対抗試合(トライウィザードトーナメント)>にインスパイアされたアフタヌーンティーや、物語の魅力をそのまま再現したスペシャルメニューが登場します。

バックロットカフェ「トライウィザード・トーナメントアフタヌーンティー」

価格:7,800円(税込)

日本初上陸「炎のゴブレット」をテーマにしたアフタヌーンティーが「バックロットカフェ」に登場。

映画のアイコニックなシーンから着想を得た、ここでしか味わう事が出来ないスイーツとセイボリーが楽しめます。

別皿で提供される「スコーン」は、爽やかな風味のレモンジャムと一緒に味わえるメニューです。

また、アフタヌーンティーを注文された方に、第三大魔法学校対抗試合の第一の課題で登場したドラゴンのアイシングクッキーをランダムで一枚プレゼント。

映画で代表選手がドラゴンを選んだシーンと同じように、巾着に入ったドラゴンのクッキーを引くことができます。

種類はウェールズ・グリーン種、

スウェーデン短鼻種、

ハンガリー・ホーンテール種、

中国火の玉種の全4つです。

「ハリー・ポッター」たちが戦うドラゴンを選ぶシーンさながらに、どどのドラゴンが当たるのか、選手が味わったドキドキ感を楽しめるのもポイントです。

※1日の販売数には限りがあります

※販売期間中、アンブリッジのアフタヌーンティーは販売休止となります

※ドラゴンは巾着に入れられているため、目視で選ぶことはできません

※ほかのドラゴンへの交換はできません

1段目:優勝杯クッキー/復活の大鍋シュー

「優勝杯クッキー」は、三大魔法学校対抗試合の優勝杯をアイシングクッキーで再現。

「復活の大鍋シュー」は、「ヴォルデモート」が復活したシーンから着想を得た大鍋シュークリームです。

2段目:優勝杯クッキー/復活の大鍋シュー/ロッキー ケーキ/ステンドグラスベリーヌ/「汚いぞポッター」ショコラ/小さなブドウのタルト

三大魔法学校対抗試合の優勝杯をアイシングクッキーで再現「優勝杯クッキー」と、ヴォルデモートが復活したシーンから着想を得た大鍋シュークリーム「復活の大鍋シュー」

「ロッキー ケーキ」は、第一の課題で「ハリー・ポッター」がドラゴンと格闘したシーンで、岩場に置かれた金の卵をイメージしたマンゴーとパッションフルーツのムースケーキです。

さらに第二の課題で登場した監督生の風呂場をイメージした色鮮やかな「ステンドグラスベリーヌ」や、映画に登場した「汚いぞポッター」バッジをシトラスジャム入りのチョコレートで再現した「汚いぞポッター」ショコラものせてあります。

さわやかなレモンフロスティングが詰まったタルトベースの上に、2種類の色鮮やかなブドウをトッピングした「小さなブドウのタルト」も☆

3段目:モリーのサンドウィッチセレクション/ビシソワーズ/ローストビーフタルト

3段目には「モリーのサンドウィッチセレクション」として、第三の課題の迷路を表現した、スモークサーモンとコロネーションチキンのサンドウィッチをレイアウト。

「ビシソワーズ」は、仕上げにコンソメゼリーを浮かべた、暑い季節にもお楽しみいただけるジャガイモの冷たいスープです。

「セドリック・ディゴリー」のユニフォームをイメージした黄金色のタルトに、豆乳ソースとローストビーフを詰めた「ローストビーフタルト」も提供されます。

バックロットカフェ「プレミアムバーガー 〜ボーバトン〜」

価格:2,800円(税込)

三大魔法学校対抗試合の代表のひとつであるボーバトンをイメージしたプレミアムバーガー。フ

ランスの代表的な料理であるロッシーニをイメージした高級感ある味わいが、トリュフ塩のチップスを共に楽しめます。

バックロットカフェ「マーメイドステンドグラスケーキ」

価格:2,400円(税込)

映画に登場した監督生のみが使える風呂場にある人魚のステンドグラスのショートケーキ。

周りには色鮮やかなお湯をイメージしたシロップとゼリーが散りばめられています。

フードホール「プレミアムバーガー 〜ダームストラング〜」

価格:2,500円(税込)

三大魔法学校対抗試合の代表のひとつであるダームストラングをイメージしたプレミアムバーガー。

ジューシーなフィリングと2種のソース(スモーキーソース・ガーリックチリソース)は相性抜群で暑い季節にピッタリです。

フロッグカフェ「クィディッチワールドカップムースケーキ」

価格:850円(税込)

魔法ワールドをテーマにしたスイーツが並ぶ「フロッグカフェ」にて提供される「クィディッチワールドカップムースケーキ」

クイディッチワールドカップの決勝戦の煌びやかな開幕をイメージしたホワイトチョコレートとライチソースのムースケーキです。

フロッグカフェ「炎のゴブレットミルクシェイク 〜チョコミントフレーバー〜」

価格:950円(税込)

「炎のゴブレットミルクシェイク 〜チョコミントフレーバー〜」は、ゴブレットから立ち上る青い炎をイメージしたミルクシェイク。

爽やかなホワイトチョコレートミントソースとミルクシェイクの濃厚な甘さ、ミントチョコのサクサク食感が楽しめます。

公開20周年を迎えた今もなお色褪せることのない映画の記憶をたどる期間限定の特別企画。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて2025年4月18日より開催される、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』公開20周年記念 特別企画「炎のゴブレット」の紹介でした☆

All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & TM WBEI. Publishing Rights © JKR.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特別企画「炎のゴブレット」を開催!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター appeared first on Dtimes.