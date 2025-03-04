ÅìµþÅÔ¤ÎµîÇ¯¤ÎÍî¤È¤·Êª¤ÏÌó440Ëü·ï¤Ç²áµîºÇÂ¿¡¡ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¸½¶â¤âÌó45²¯±ß¤Ç²áµîºÇ¹â³Û¡¡·Ù»ëÄ£
µîÇ¯1Ç¯´Ö¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤¿Íî¤È¤·Êª¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î¤ª¤è¤½440Ëü·ï¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¸½¶â¤ÎÁí³Û¤Ï45²¯±ß¤Û¤É¤Î²áµîºÇ¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤¿Íî¤È¤·Êª¤Î¿ô¤Ï¤ª¤è¤½440Ëü·ï¤È¡¢1940Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°½Ð¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Íî¤È¤·Êª¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¸½¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª¤è¤½45²¯±ß¤È¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½136ËüÅÀ¤ÎÍî¤È¤·Êª¤È¸½¶â¤ª¤è¤½32²¯3000Ëü±ß¤Ï»ý¤Á¼ç¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ý¤Á¼ç¤¬È½ÌÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¶â¤ª¤è¤½6²¯6000Ëü±ß¤¬ÅÔ¤ÎºÐÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¸å,
À¸²Ö,
²£ÉÍ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
»ûÅÄ²°,
ºßÂð°åÎÅ,
Áòµ·,
ÃÖ¾²¹©»ö