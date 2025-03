全受賞チームが決定！クエストカップ2025 全国大会

探究学習プログラム「クエストエデュケーション」に取り組んだ生徒たちが、この1年の成果を発表する場である「クエストカップ2025 全国大会」。

探究学習プログラム「クエストエデュケーション」に取り組んだ生徒たちが、この1年の成果を発表する場である「クエストカップ2025 全国大会」。

2025年2月11日に開幕した今大会は、「企業探究部門」「起業家部門」「進路探究部門」「社会課題探究部門」など合わせて5部門計8プログラムの発表が行われ、各部門のグランプリ他各賞が決定。

表彰式も終わり、3日間の熱戦に幕が下ろされました。

今回は、今大会の全受賞チームと審査委員長のコメントを紹介します。

■全受賞チーム一覧(左から順に学校名 チーム名「作品名」)

●2025年2月22日開催

【企業探究部門 コーポレートアクセス・セカンドステージ】

<グランプリ>

・Eグループ

聖学院中学校 駒込モンキーパーク「髪の毛を救いたい」

・Qグループ

追手門学院大手前高等学校 浪速四人組女子「最期の日をキモノでハレの日に」

<準グランプリ>

・Eグループ

明星中学校 唐揚げめっちゃ好きやねん(ハート)「粉物界にダークホース現る!?〜令和の粉騒動〜」

・Qグループ

下北沢成徳高等学校 EDWARD「善意の循環」

<Wow!賞>

・Eグループ

明星中学校 唐揚げめっちゃ好きやねん(ハート)「粉物界にダークホース現る!?〜令和の粉騒動〜」

・Qグループ

追手門学院大手前高等学校 浪速四人組女子「最期の日をキモノでハレの日に」

【企業探究部門 コーポレートアクセス・ファーストステージ】

<企業賞>

・イオンリテールE

トキワ松学園高等学校 イオン結合「Mas」

・イオンリテールQ

茨城県立並木中等教育学校 すぱーくる。

「me time〜わたし時間で自分探し〜」

・オカムラ

常翔啓光学園中学校・高等学校 キムチ鍋「キムチ鍋」

・キモノハーツ

追手門学院大手前高等学校 浪速四人組女子「最期の日をキモノでハレの日に」

・鴻池組

西大和学園中学校 鸛5号「DESIRE MANSION 〜火星でも住める最高の建築を〜」

・大和ハウス工業

桜丘高等学校 フルーツタルト「おうちえん」

・テクマトリックス

一条高等学校附属中学校 Cookie「感情保存」

・日清製粉グループ

明星中学校唐揚げめっちゃ好きやねん(ハート)「粉物界にダークホース現る!?〜令和の粉騒動〜」

・パナソニック エナジー

聖学院中学校 駒込モンキーパーク「髪の毛を救いたい」

・富士製薬工業

東京都立芦花高等学校 メチレンブルー「Love potion」

・富士通

クラーク記念国際高等学校 熊本キャンパス Reincarnation「子どもの未来を紡ぐ新サービス!」

・メニコン

聖心学園中等教育学校 メニコーン「realink」

・LINEヤフー

下北沢成徳高等学校 EDWARD「善意の循環」

・ロート製薬

履正社高等学校 パピヨン「夢を叶えてバタフライ」

<準企業賞>

・イオンリテールE

立命館宇治中学校 翼を授け隊「翼を授けたい!!」

・イオンリテールQ

東福岡高等学校 ローカライズ「地域とイオンの新たな共存モデルで持続可能な未来を実現へ」

・オカムラ

クラーク記念国際高等学校 熊本キャンパス いちごたぬき「オカムライズ」

・キモノハーツ

渋谷教育学園渋谷中学校 コイノオシエ「ハレノチハレ」

・鴻池組

渋谷教育学園渋谷中学校 人と白菜「ツムギ」

・大和ハウス工業

新潟県立津南中等教育学校 家奈良大和「DAIWAプロジェクト」

・テクマトリックス

京都市立西京高等学校附属中学校 tRicKS「テクマカタマリと共に紡がれてきたイノチを光らせろ!!」

・日清製粉グループ

桜丘高等学校 さくらりんぐ「いつでもどこでも安心を」

・パナソニック エナジー

百合学院高等学校 パナソニックキッズ「ムーブまねっこ」

・富士製薬工業

埼玉県立新座総合技術高等学校 Sky「Salutary」

・富士通

アレセイア湘南高等学校 フルーツポンチ「私の図書館」

・メニコン

CLARK NEXT Akihabara 田ッba恋厨「第三の目」

・LINEヤフー

千葉県立東葛飾中学校 High high「Baby linkで笑顔をつなぐ」

・ロート製薬

クラーク記念国際高等学校 熊本キャンパス 気泰天謀「日本の性教育について」

●2025年2月23日開催

【社会課題探究部門 ソーシャルチェンジ セカンドステージ】

<ソーシャルチェンジ特別賞>

おおぞら高校厚木キャンパス ほるぴー「高校生の私たちが、認知症患者の家族を助けるには?」

おおぞら高校京都キャンパス 京都小作戦「近畿開拓計画」

●2025年2月11日開催

【社会課題探究部門 ソーシャルチェンジ ファーストステージ】

<チェンジメーカー賞>

常葉大学附属常葉高等学校 土竜「女性専用避難所」

明治大学付属八王子高等学校 オレンジジュース「人手不足の救世主!uber人材」

和洋国府台女子高等学校 おたすけ隊「共有し合おう!!私たちの健康のために!」

専修学校クラーク高等学院天王寺校 黒こしょう「音と手がつなぐ未来」

おおぞら高校京都キャンパス 京都小作戦「近畿開拓計画」

サレジアン国際学園世田谷中学高等学校 スーパーみたらし屋さん「Oops!Carry〜その落とし物あなたのもとへ〜」

東大阪市立縄手北中学校 People助け隊「よく物をなくす人を助け隊!編」

アレセイア湘南高等学校 New Japan「家庭の時間を増やすために」

アレセイア湘南高等学校 紫おじさん「移動する観光リゾート Sante VII」

本庄東高等学校附属中学校 ムンクグラム「アートで実現!〜熱海を防災都市へ〜」

和洋国府台女子高等学校 Mr.からあげちゃん「推し活×Support Mind サポ活」

ワオ高等学校 でこぽん「ジョブバッジ」

おおぞら高校厚木キャンパス ほるぴー「高校生の私たちが、認知症患者の家族を助けるには?」

【社会課題探究部門 ソーシャルチェンジ・イングリッシュ】

<チェンジメーカー賞>

クラーク記念国際高等学校広島キャンパス「The New Wave the missing piece」

●2025年2月23日開催

【起業家部門 スモールスタート】

<グランプリ>

埼玉県立浦和商業高等学校 じゃがいもちゃむちゃう「今日から、サモ活」

<ブラックスワン賞・京都文教大学>

神栖市立波崎第四中学校 ちょこ「mother and boss Baby」

<ブラックスワン賞・武庫川女子大学 環境共生学部 >

千葉県立東葛飾高等学校 おかしんパラダイス「食べられる保冷剤」

<ブラックスワン賞・桃山学院大学 ビジネスデザイン学部 >

大阪偕星学園高等学校 楽者「キレイドコ?」

【進路探究部門 ロールモデル】

<グランプリ>

二松学舎大学附属柏中学校・高等学校 team.Butterfly「紋白蝶を世界へ」(主人公名:森 英恵)

<準グランプリ>

淳心学院中学校・高等学校 究極で暗黒の豚バラ肉「忘れた記憶を呼び覚ませ!」(主人公名:安藤 百福)

<Wow!賞>

淳心学院中学校・高等学校 究極で暗黒の豚バラ肉「忘れた記憶を呼び覚ませ!」(主人公名:安藤 百福)

<主演俳優賞>

履正社高等学校 逆撃の覇者 「妖怪の王」(主人公名:水木 しげる)

<編集賞>

福岡工業大学附属城東高等学校 楽天「楽天少女の物語」(主人公名:田辺 聖子)

【地域探究部門 エンジン】

<グランプリ>

静岡市立観山中学校 girls「静岡の蚊取り線香」(企業:青島文化教材社)

<特別賞:目のつけどころが良かったで賞>

鹿児島市立紫原中学校 ミックスジュース「ヘルメットcarnival」(企業:鹿児島テレビ放送)

<特別賞:乗ってみたい賞>

鹿児島市立和田中学校 ファミマニア「ファミ電」(企業:南九州ファミリーマート)

<相互投票賞「私たちが選ぶイノベーター賞」>

静岡市立観山中学校 マウンテンブルーバード3.0「地域活性化マッチングシステム」(企業:SBS情報システム)

■米倉 誠一郎審査委員長からのコメント

「僕は『Liberty』『自由』は、人と『違う』ことを恐れないということだと思っています。

今は誰でもポケットにAIを持っている時代で、知識を詰め込むのはすごく簡単です。

しかし本当に大切なのは自分ならではのイマジネーション、想像力・創造力なんです。

この世の中は、他人から何を言われようと自分が本当にやりたいことを貫いた人物、ガンジー、スティーブジョブズなどが世界を前に進めてきました。

一流二流といった序列や、他の人が決めた秩序から解放され、「自分自身になる」ことを大切にしてくださいね」

■参加した生徒の声

「自分たちの発表を作っていく中で学びを深められただけでなく、大会に参加していろんなことが学べて、他の学校の特色も知れる機会でした。

ありがとうございました」

「最初はぼちぼちやるかぐらいの感じでスタートしたけれど、探求を進めていくにつれて絶対グランプリ獲るぞと本気になっていって、結果的に賞には届かなかったものの、この活動に夢中になることができました」

「どの学校も発想と着眼点が素晴らしく、人生で忘れられない貴重な経験となりました」

■「探究学習」、そして「クエストカップ 全国大会」とは?

学校現場で急速に広がる「探究学習」。

学習指導要領の改訂で、2022年度から高校の「総合的な探究の時間」が必修化され、教科学習や入試にも探究的な学びが取り入れられています。

株式会社 教育と探求社では、2005年から探究学習プログラム「クエストエデュケーション」の提供を開始しました。

2025年度は全国490校、約10万4千人(2024年10月時点)が取り組む日本最大規模の探究学習プログラムです。

▼クエストエデュケーションとは

「クエストカップ 全国大会」は、生徒たちの探求の成果を社会に発信する学び合いの場として毎年開催しています。

20回目となる今回の大会テーマは「Liberty」。

人間が持つ「自由を求める心」にフォーカスし、自ら自由をつかむ喜びと挑戦の楽しさを共有する機会を提供しました。

■クエストカップ2025 全国大会 概要

<日程と実施内容>

Day1(オンライン開催)

日時 :2025年2月11日(火・祝)

参加校数:68校

チーム数:127チーム

参加人数:563名

Day2(リアル開催 法政大学市ケ谷キャンパス)

日時 :2025年2月22日(土)

参加校数:70校

チーム数:485チーム

参加人数:585名

Day3(リアル開催 法政大学市ケ谷キャンパス)

日時 : 025年2月23日(日)

参加校数:51校

チーム数:58チーム

参加人数:290名

3日間通して、参加校数189校、チーム数297、参加人数1733名、一般参観710名と、第20回という節目にふさわしい盛大な大会となりました。

<主催>

クエストカップ実行委員会/株式会社 教育と探求社

<協賛>

イオンリテール、オカムラ、キモノハーツ、鴻池組、大和ハウス工業、テクマトリックス、日清製粉グループ、パナソニック エナジー、富士製薬工業、富士通、メニコン、LINEヤフー、ロート製薬

<後援>

経済産業省/文部科学省/茨城県教育委員会/群馬県教育委員会/埼玉県教育委員会/静岡県教育委員会/東京都教育委員会/千葉県教育委員会/長崎県教育委員会/長野県教育委員会/兵庫県教育委員会/広島県教育委員会/北海道教育委員会/山形県教育委員会/青森市教育委員会/尼崎市教育委員会/大阪市教育委員会/京都市教育委員会/さいたま市教育委員会/静岡市教育委員会/沼津市教育委員会/福井市教育委員会/福山市教育委員会/横浜市教育委員会/岡山県私学協会/京都府私立中学高等学校連合会/広島県私立中学高等学校協会/法政大学キャリアデザイン学部

<協力>

一橋大学イノベーション研究センター

