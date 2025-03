サンリオピューロランドにて、春のスペシャルイベント「ビタミンピューロ」を期間限定で開催!

ドクター&ナースイメージの新衣装でキャラクターが元気を注入してくれるパレットに「はなまるおばけ」が初登場するほか、ラッキーカードなど特別なコラボグッズ・フードが販売されます☆

サンリオピューロランド「ビタミンピューロ」

開催期間:2025年4月11日(金)〜6月3日(火)

「ビタミンピューロ」テーマ:私たちがあなたのビタミンだよ!

「ビタミンピューロ」ストーリー:

新学期や新生活が始まる春はワクワクするけど、ちょっぴり疲れや不安も感じる季節・・

そんなあなたに、ハローキティやゴシムたちからの“お手当ビタミン”をお届け!

癒しとハッピーをチャージして、元気いっぱいの春を迎えよう♪

”新たな季節の始まりに、ピューロランドで癒やしとハッピーをチャージしてもらいたい!”という想いが込められイベント「ビタミンピューロ」をサンリオピューロランドにて開催。

今回は、SNSフォロワー数95万人超えの韓国の大人気キャラクターで、すべての人々の幸せを願う気持ちのこもった作品を世に届ける「チェゴシム」との初コラボレーションが実現します!

世界を愛と幸せで満たす、ポジティブで明るいメッセージを発信し続ける「チェゴシム」と、サンリオキャラクターたちが一緒に、イベントを通じて“癒しとハッピーのパワー”をお届け。

ここでしか味わえない特別なコラボレーションが楽しめます。

イベントでは、期間限定パレード「レッツちゅうにゅう〜!春のビタミンタイム!」を上演。

ゲストを癒やすドクターやナースをイメージしたかわいらしい新コスチューム姿のキャラクターたちが登場します。

また、4月からの新生活、新学期を迎えて頑張っている自分の“はなまるエピソード”を書いて、みんなでハッピーを共有するフォトスポット「みんなのはなまるエピソード」なども設置。

ほかにも、「チェゴシム」とコラボレーションした心にもお腹にもビタミンをチャージできるフードメニューや「ラッキーカード」などの限定グッズ、フォトスポットなど、さまざまなコンテンツが用意されています☆

レッツちゅうにゅう〜!春のビタミンタイム!

上演場所:1F ピューロビレッジ

上演時間:約20分

出演キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、はなまるおばけ、シナモロール、ポムポムプリン、ウィッシュミーメル

スタッフ:脚本・演出 吉谷晃太朗 振付 えりなっち

ピューロビレッジにて、期間限定パレード「レッツちゅうにゅう〜!春のビタミンタイム!」を上演。

ゲストを癒やすドクターやナースをイメージしたかわいらしい新コスチューム姿のキャラクターたちが登場します。

パレード初登場となる「はなまるおばけ」の活躍にも注目!

不思議なバブルの演出やその場で一緒にできる「体操ダンス」など参加型演出もあり、癒しとハッピーを注入する期間限定パレードです。

ビタミンピューロ スペシャルグリーティング

開催場所 :1F イベントコーナー

出演キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、はなまるおばけ、シナモロール、ポムポムプリン、ウィッシュミーメル

期間限定コスチュームのキャラクターと特別な時間を過ごせる「ビタミンピューロ スペシャルグリーティング」を開催。

また、参加者にはノベルティとして、処方箋のようなポストカードがプレゼントされます。

キャラクターから、ハッピーと癒しのお手当がもらえる、スペシャルイベントです。

※すべて事前予約制・有料

期間限定フォトスポット

エントランスホールフォトスポット(イメージ)

開催場所:3F エントランスホール、館のレストラン、エントランスショップ ほか館内各所

3Fエントランスホールに「ゴシム」とサンリオキャラクターのフォトスポットが登場。

ほかにも、館のレストランやエントランスショップなど、館内各所で「チェゴシム」コラボレーションの特別なピューロランドが楽しめます。

イベント期間限定オリジナルグッズ

「チェゴシム」とコラボレーションし、期間限定コスチューム姿のキャラクターたちをデザインに取り入れたゆるくてかわいらしいオリジナルグッズを3Fエントランスショップにて販売。

「チェゴシム」の特徴である「ラッキーカード」やアクリルキーホルダー、持ち歩いて癒やされるグッズが多数登場します。

また、ライブキャラクターとお揃い衣装の期間限定のマスコットもラインナップされます。

ラッキーカード

価格:各220円(税込)

種類:全7種

ポップなタッチで仕上げられたアートがかわいいラッキーカード。

「ハローキティ」や「シナモロール」「クロミ」「マイメロディ」など全7種類がラインナップされます。

アクリルキーホルダー

価格:各880円(税込)

種類:全7種

「サンリオキャラクターズ」と「チェゴシム」のコラボアートを使ったアクリルキーホルダー。

ハート型にカットされたちチャームとナスカンがポイントです。

マスコット

価格:各2,750円(税込)

価格:全7種

ライブキャラクターとお揃いの衣装を着たマスコットも全7種類展開。

バッグやリュックに付けて一緒にお出かけできるボールチェーンつきです。

アクリルヘアクリップ

価格:各990円(税込)

種類:全7種

異なる2つのデザインがセットになったヘアクリップ。

「サンリオキャラクターズ」から元気がもらえるメッセージがプリントされています。

限定オリジナルフードメニュー

ビタミンピューロにちなみ、「チェゴシム」コラボレーションの元気をチャージできるフードメニューを、館内各レストランで期間限定で販売。

人気のモーニング限定メニューとして登場する「今日がはじまる!モーニングセット 〜チーズ入り肉巻きドッグ&プチデザート〜」はノベルティもついた、朝のパワーチャージにぴったりなメニューです。

「チェゴシム」デザインになったおなじみのキャラクターカレーに加え、ピリ辛な麻辣風ラーメンなども登場。

そのほかぷるぷるドリンクやヨーグルトドリンク、パフェなど一休み&元気注入にぴったりなメニュー全19種類がラインナップされます。

今日がはじまる!モーニングセット〜チーズ入り肉巻きドッグ&プチデザート〜

価格:1,200円(税込)

キャラクターフードコートオープン前の30分間のみ、数量限定で毎日販売されるモーニング限定メニュー。

チーズ入りの肉巻きドッグとプチデザートがセットになった、エネルギーチャージにぴったりな一品です。

※オリジナルキャラクターカードのノベルティつき

ハローキティのビタミン注入☆ビーフカレー

価格:1,540円

うるうるとした瞳がかわいい「ハローキティ」のライスをのせたビーフカレー。

「ハローキティ」デザインがかわいいコロッケや、ソーセージ、ジューシーな唐揚げ、かまぼこがのった、具沢山なメニューです。

はなまるおばけのリラックス♪まろやかバターチキンカレー

価格:1,540円(税込)

「はなまるおばけ」の「まるまる」をモチーフにしたカレーがピューロランドに初登場!

クリーミーなバターチキンカレーに、カレーと相性ぴったりなチキンと星のかたちのコロッケがトッピングされています。

クロミ×ねこゴシムのぴり辛!麻辣風らーめん

価格:1,540円(税込)

花椒の風味と唐辛子の辛みが効いた、麻辣風のぴり辛ラーメン。

トッピングの揚げ肉ワンタンはピリ辛なスープと相性抜群です。

マイメロディのピンクのエネルギー♡ぷるぷるドリンク〜ピーチ&ベリー〜

価格:650円(税込)

ピンク色のグラデーションがきれいな、写真映えするドリンク。

やさしい甘みのピーチ&ベリー味に仕上げられた「マイメロディ」のドリンクです。

クロミ×ねこゴシムのブルーベリーヨーグルトドリンク

価格:950円(税込)

大きなアイスチョコバナナが目を引く、モーニングボウル風のブルーベリーヨーグルトドリンク。

ブルーベリーの果肉が入ったドリンクに、ヨーグルトホイップがたっぷりトッピングされています。

はなまるおばけのはなまるあげる!フロマージュモンブラン

価格:900円(税込)

中に甘酸っぱいベリーソースを隠した、はなまるを持った「まるまる」のスイーツ。

なめらかなチーズクリームの真っ白なフロマージュモンブランです。

シナモロール×くまゴシムのハニーレモンヨーグルトクレープ

価格:880円(税込)

見た目も爽やかな、レモンとはちみつがポイントのハニーレモンヨーグルトクレープ。

たっぷりと絞ったヨーグルトホイップに、スライスレモンとマカロン、ホワイトチョコのラスクがトッピングされた贅沢なスイーツです。

その他メニュー

シナモロールの舞いあがる♡ふわふわチーズinハンバーグブルーカレー価格:1,540円(税込)ポムポムプリンの元気をチャージ!さくさくカツカレー価格:1,680円(税込)ハローキティ×うさゴシムのLucky☆クッキーパフェ価格:950円(税込)ウィッシュミーメルのビタミンチャージ☆ぷるぷるドリンク 〜マスカット&レモン〜価格:650円(税込)マイメロディ×ぴよぴよゴシムのいちごみるく♡プリンパフェ価格:900円(税込)ウィッシュミーメルのビタミンエネルギー☆ふわふわロールケーキ価格:880円(税込)ウイッシュミーメル×めがねゴシムのパインハンバーグプレート価格:1,650円(税込)クロミ×ねこゴシムのグリル野菜の完熟トマトパスタ〜プレッツェルドッグ添え〜価格:1,550円(税込)ポムポムプリン×かぴゴシムのカラフルマリネのローストビーフプレート価格:1,650円(税込)はなまるおばけ×あかちゃんゴシムのキャラメルビスケットクレープ価格:880円(税込)

上記で紹介したほかにも、空を飛ぶ「シナモロール」をイメージしたブルーカレーや、「ポムポムプリン」をイメージした、ボリューム満点なカツカレーなどもラインナップ。

「サンリオキャラクターズ」と「チェゴシム」のコラボデザインを使用したスイーツなどもたっぷり用意されています。

この期間だけのマイメロディ&クロミ 癒やしのビタミンボイスも登場

開催場所 :4F My Melody&Kuromi Shop

サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年と、20周年を迎える「クロミ」のアニバーサリーを記念したイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」

イベントに合わせてオープンしたのが、サンリオピューロランド初の体験型ショップ「My Melody&Kuromi Shop」です 。

ショップでは、ここでしか手に入らないオリジナルグッズや「マイメロディ&クロミ」のかわいい世界観をたっぷり楽しめるグッズが盛りだくさん!

そんな「My Melody&Kuromi Shop」の「マイメロディ」や「クロミ」とおしゃべりができるできる電話に、期間限定でビタミンボイスが加わります。

どんなボイスが聞けるのかは、ショップでのお楽しみです☆

日々の疲れを癒やしてくれる、素敵なひと時が過ごせる期間限定イベント。

サンリオピューロランドにて2025年4月11日より開催される「ビタミンピューロ」の紹介でした☆

