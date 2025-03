焼き立てパンと居心地の良いカフェ！エーワンベーカリー「名谷グーテ」

エーワンベーカリーは、2025年3月18日(火)より「名谷グーテ」をオープンします。

エーワンベーカリーは、2025年3月18日(火)より「名谷グーテ」をオープン。

「名谷グーテ」は駅商業施設内の好立地で焼き立てパンと居心地の良いカフェを提供します。

【エーワンベーカリーについて】

創業1948年の大阪老舗のBakeryチェーン。

創業当時から売り続けている超ロングヒット商品「チーズロール」や「ごく旨シュー」、定番人気の「焦がしバターの贅沢メロンパン」、そして2年連続カレーパングランプリ受賞の「自家製ビーフカレーパン」など、自慢の焼き立てパンを取り揃えています。

さらに、こだわりのコーヒーや紅茶とともに楽しめるカフェスペースも用意。

香ばしいパンの香りに包まれながら、ゆったりとくつろげる空間で、ちょっとした休憩やお食事を楽しめます。

朝食からランチ、午後のひとときまで、さまざまなシーンで利用ください。

充実のカフェスペース

70年以上販売しているチーズロールは1年に1度、配合や製造方法などの見直しをするなど、日々時代に合わせた美味しさを創り出しています。

ロングセラー「チーズロール」

大きめの牛肉がゴロゴロ入った、食べごたえ抜群の「自家製ビーフカレー」スパイスの香りがふんわり広がり、程よい辛さでクセになる美味しさ!大人からお子さままで幅広く人気の一品です。

2年連続カレーパングランプリ受賞中です。

「自家製ビーフカレーパン」

同店では、シュークリームをはじめとした気軽に楽しめるスイーツも取り揃えています。

ちょっとしたおやつや手土産にはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったり。

素材にこだわったスイーツを、ぜひご自宅やお出かけ先で楽しめます。

スイーツも充実!

■系列店舗

アンドグーテ 阪急うめだ本店、梅田エーワンベーカリー、JR天王寺駅エーワンベーカリー、JR大阪駅エーワンベーカリー、茨木エーワンベーカリー、エーワンベーカリー新今宮店、東梅田エーワンベーカリー、神戸グーテ本店、なんばグーテ、泉ヶ丘グーテ、くずはグーテ、西神中央グーテ、ケーキ&ブレッド枚方グーテ、みやび珈琲 伊丹本店、MIYABI Cafe & Boulangerie

店舗一覧: https://a-1bakery.co.jp/shop

人気の定番からこだわりの逸品まで、バラエティ豊かなパンが勢ぞろい!

自家製サンドイッチも種類豊富です!

■ブランドラインナップ

A-1bakery、GUTE、MIYABI、みやび珈琲、ケーキ&ブレッドGUTE

【店舗概要】

店舗名 : 名谷グーテ

開店日 : 2025年3月18日(火)

所在地 : 〒654-0154

兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目3-1 TeTe名谷 南ゾーン1階

アクセス: 神戸市営地下鉄名谷駅下車から徒歩1分

電話番号: 078-742-8909

