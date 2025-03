ポイ捨て防止に革新を！リョウケ　トラッシュポーチ「あーむん」

リョウケは、2025年3月10日から、トラッシュポーチ「あーむん」の一般販売を開始します。

リョウケ トラッシュポーチ「あーむん」

一般発売開始日: 2025年3月10日

販売料金 : 1,496円(税込)

カラー : コヨーテ、クールグレー、モスグリーン、

ブラック、マヨネーズ、ライラック、

カーペンター、チョコミント、ピンクココア

重さ : 60g

サイズ : W80mm×D50mm×H115mm

販売店 : 全国釣具店、Amazon、Yahoo!ショッピング他

原産国 : 日本製

※商品のオリジナルカラー(フタ、本体)・印刷も対応可能です。

(別途お見積り)

リョウケは、2025年3月10日から、トラッシュポーチ「あーむん」の一般販売を開始。

社員の中で釣りやアウトドアに出かけた際に発生した、自分が使用していた携帯用ゴミ入れにおいて「ゴミが手にまとわりついて捨てにくい」といった課題を解決するために開発したこの製品は、持ち歩きたくなるデザインと、簡単にゴミを処理できる使いやすさを兼ね備えています。

同社社員は、外出先でゴミ箱がない場合、小さなゴミをポケットやバッグに入れて持ち帰ることがありましたが、捨てるのを忘れてしまうこともありました。

調査を進めると、同じような経験をしている人が多く、さらに公共のゴミ箱が減少している現状も分かりました。

そこで、自分で出したゴミを気持ちよく処理できる方法があれば、ポイ捨てを減らせるのではと考え、約2年間にわたり3Dプリンターを用いて何度も試作を重ねました。

その結果、誰でも使いやすく、携帯しやすいサイズのトラッシュポーチ「あーむん」を開発しました。

■トラッシュポーチ 「あーむん」の特徴

1. シンプルで飽きのこないデザイン

2. 手にまとわりつくゴミをゴミ入れの中に入れるための逆戻り防止突起がついた挿入口(PAT.P)

3. 丸洗いOK

4. 着せ替え可能

5. 日常生活でも役立つ小物入れとしても

6. 商品はエラストマー樹脂で軽量(カラビナはアルミ)

あーむん 横から

1. 現状

現在、ポイ捨てを規制する条例や罰則が多くの市区町村で制定されています。

ポイ捨て問題はますます深刻化しており、ゴミを適切に処理するための新たな方法が求められています。

同社社員はボランティアで清掃活動を行っており、特に川沿いでのゴミの多さを目の当たりにしています。

この経験から、この社会問題を少しでも解決したいという思いが強くなり、ゴミを簡単に処理できるアイテムがほとんどない現状に直面しました。

そのため、ゴミをそのまま持ち歩くことが多い状況が続いています。

【ポイ捨てを規制する条例等を制定している市町村は全体の60%)】

ポイ捨てを規制する条例等(以下「条例等」という。

)の制定状況については、「制定済み」が1,054市区町村と全体の約60%に達しています。

条例等制定の有無

【「罰金・科料・過料」の措置を行う市区町村は全体の40%越え(*)】

ポイ捨てに対する罰則規定を設けている市区町村は全体の約44%に達しており、今後さらに規制が強化される可能性もあります。

このような状況では、知らず知らずのうちにポイ捨てをしてしまうことが、罰金を伴う事態に繋がりかねません。

措置の内容

【100万円もの罰金を科す市区町村も(*)】

驚くべきことに、罰金額が3万円以上の市区町村が全体の68%を占め、さらに中には100万円もの罰金を科す市区町村も存在しています。

このような高額な罰金が科せられるリスクを回避するためには、ポイ捨てを未然に防ぐことが不可欠です。

(*)環境省 令和5年度 「ポイ捨て」に関する調査 報告書より

罰金の上限

2. 課題

ポイ捨てに対する規制が厳しくなる中、環境省の調査によると、罰金や科料を科せられる市区町村は増加しており、罰金額が3万円以上の市区町村が全体の68%を占め、100万円に達する市区町村もあります。

こうした規制の強化により、ポイ捨ての罰則規定を避けるために、誰もが簡単にゴミを適切に処理できる仕組みが必要です。

実際、条例等の施行における最大の課題は「違反者の特定」であり、次いで「違反者への指導方法」や「条例等の適用方法(罰則等)」が挙げられています。

これらの課題に対応するためには、市民一人ひとりが意識的にポイ捨てを避けることが重要です。

さらに「条例の周知」や「市民等のモラル向上」も課題として浮上しており、ポイ捨てを防ぐためには、啓発活動と合わせて簡単に持ち運べるゴミ入れが必要不可欠です。

施行においての課題

3. 解決策

ポイ捨てを未然に防ぐためには、市民一人ひとりが意識的にゴミを処理できる環境が必要です。

そこで、トラッシュポーチ「あーむん」が解決策となります。

この製品は、コンパクトで持ち運びやすく、ゴミを簡単に処理できるため、ポイ捨てを防止する効果的なツールです。

さらに、トラッシュポーチ「あーむん」は、工場で出た廃材を一部再利用して製造されています。

この環境に配慮した製品作りは、持続可能な社会の実現にも貢献します。

リサイクル素材を使用することで、ポイ捨て防止だけでなく、環境保護にも寄与しています。

トラッシュポーチ「あーむん」を使えば、外出先でも簡単にゴミを捨てることができ、ゴミをポケットやバッグに放置することなく、周囲を汚すことなく処理できます。

このように、個々のポイ捨て防止意識を高め、条例に対する適切な対応ができるようになります。

また、持ち運びやすいデザインにより、モラル向上や条例の周知を促進する一助ともなります。

ポイ捨てによる罰金リスクを回避し、環境保護にも貢献できるトラッシュポーチ「あーむん」を活用することで、市民の意識を変え、よりクリーンで持続可能な社会を作り上げる手助けができます。

■トラッシュポーチ「あーむん」の活用イメージ

<アウトドア活動>

釣りやハイキング、キャンプなどのアウトドアシーンで、小さなゴミ(釣り糸、包装ゴミ、食べ終わったお菓子の袋、ティッシュなど)を処理するために使用。

軽量で持ち運びやすく、ゴミをコンパクトにまとめて清潔に管理できます。

<日常の外出時>

散歩や買い物、カフェに行く際、ポケットやバッグに入れて手軽に持ち運べます。

外出先で発生した小さなゴミ(レシート、ティッシュ、包装紙など)を簡単にポーチに入れて、ゴミを手にまとわりつかせることなく処理できます。

<ペットの散歩>

愛犬の散歩時に使用。

ペット用のゴミ袋やティッシュなどを入れて、臭い漏れを防ぎながら清潔に持ち運べます。

ペット用品としても便利で、散歩中の小さなゴミを管理するのに最適です。

<旅行や出張時>

旅行や出張中に、飛行機やホテル、駅で出るゴミ(ティッシュ、パッケージゴミなど)を一時的に収納できます。

ゴミ箱が見つからない時に役立ちます。

<スポーツイベントやフェス>

スポーツイベントや音楽フェスなどの際、出てくる小さなゴミ(紙コップ、包装紙、使い捨ての手袋など)を入れるために活用。

大きなゴミ箱がない場所でも簡単に処理でき、周囲を汚さずに済みます。

■「あーむん」の仕組み・工夫点

トラッシュポーチ「あーむん」は、使い方がとても簡単です。

中身がたまったらケースを外してゴミを取り出し、再びはめ込むだけで、誰でも簡単にゴミ処理ができます。

また、手に絡みつく釣り糸や紙ゴミ、パッケージのカスなども、「いぼいぼキャッチャー(PAT.P)」でしっかりと捨てられます。

デザインは片手にぴったりフィットするサイズで、持ち運びやすさも抜群。

さらに、耐油性エラストマーを使用しており、油分が付着しても変形や劣化することなく、釣りやアウトドアでの利用に最適です。

加えて、この製品は工場内で発生した廃材を一部再利用して作られており、環境にも配慮した製品です。

あーむん トラッシュポーチ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポイ捨て防止に革新を!リョウケ トラッシュポーチ「あーむん」 appeared first on Dtimes.