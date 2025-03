氷川神社とコラボしたケーキ店「氷川の杜YAKUMO」は、2025年3月31日(月)、エキュート大宮に新店をオープンします。

氷川の杜YAKUMO

開店日 : 2025年3月31日(月) 8:00〜

所在地 : 〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630

アクセス: JR各線「大宮」駅 徒歩0分 ※駅構内

営業時間: 平日 8:00〜22:00(最終受付 22:00)

土日祝 8:00〜20:30(最終受付 20:30)

定休日 : 無し

氷川神社とコラボしたケーキ店「氷川の杜YAKUMO」は、2025年3月31日(月)、エキュート大宮に新店をオープン。

2022年のオープンから3年。

スイーツを通して地元大宮を盛り上げたいという想いから、氷川神社様にもご協力いただきクラウドファンディングを経て立ち上げた氷川の杜YAKUMO。

エキュート大宮の広いスイーツゾーン中でも最前列の一角に出店が確定しました。

*神社コラボのご縁スイーツを販売

氷川の名前を冠した「氷川ご縁ぷりん」や「氷川の太鼓橋あんバターロール」、「氷川の杜リーフパイ」など縁起の良いスイーツをたくさん取り揃えています。

看板商品 氷川ご縁ぷりん

看板商品 あんバターロール

*看板商品の「ラピスラズリ」や様々なシーンで使いやすい新メニューも続々

幸運を呼び寄せるという青い石をモチーフにした三角形が珍しい「ラピスラズリ」がお店の看板ケーキ。

またシェアもできるボリューム満点な季節のミルフィーユや、手土産にも使いやすいクッキー缶や焼き菓子アソートを新メニューとして拡充しました。

一番人気ケーキ ラピスラズリ

新商品の目玉「氷川のクッキー缶」

*町のケーキ屋らしく手に取りやすくお立ち寄りやすい価格帯を

昨今の材料費高騰の影響で様々な商品が値上げされていますが、本来ケーキはもっと身近にあるものだと思っています。

そのためエキナカなれど、特に焼き菓子については200円〜270円(税込)のものを用意し、手に取りやすい価格を意識しました。

3年後の2028年には、氷川神社は御鎮座2500年祭を迎えます。

これを受け、「氷川の杜YAKUMO」ではエキナカからも一層、氷川神社や大宮を盛り上げていきます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 氷川神社とコラボ!氷川の杜YAKUMO エキュート大宮店 appeared first on Dtimes.