秒で履ける！YB-LAB.『クイックにケアする秒メンテ クイケア』

YB-LAB.は、シリーズ累計販売枚数600万枚を誇るスタイルアップインナーブランド「グラマラスパッツシリーズ」より、新商品『クイックにケアする秒メンテ クイケア』を発売します。

YB-LAB.『クイックにケアする秒メンテ クイケア』

カラー:ブラック

サイズ:フリーサイズ(足サイズ 23〜26cm)

価格 :1,628円(税込) ※小売希望価格

YB-LAB.は、シリーズ累計販売枚数600万枚を誇るスタイルアップインナーブランド「グラマラスパッツシリーズ」より、新商品『クイックにケアする秒メンテ クイケア』を発売。

この商品は、2月28日(金)より「Qoo10メガ割」にて先行販売を開始し、3月4日(火)〜11日(火)の「楽天スーパーSALE」でも販売します。

「スムーズな着脱をサポートする設計」を採用し、忙しい毎日でも手軽に取り入れやすい着圧ソックスとして開発されました。

さらに、イメージモデルにはZ世代を中心に支持を集める高梨優佳さんを起用。

機能性だけでなく、ファッション性にもこだわったデザインで展開します。

■忙しい毎日でも無理なく続けられるアイテムへ

近年、ライフスタイルの多様化が進み、学業・仕事・趣味・SNSなどをバランスよく楽しみたいと考える人が増えています。

しかし、そんな毎日の中で、「時間がかかる」「準備が面倒」「続けにくい」と感じるアイテムは、どんなに魅力的でも日常に取り入れにくく、気づけば使わなくなってしまうことも。

そこで誕生したのが『クイケア』。

「忙しくても、自分のケアを諦めたくない」という想いに寄り添い、スムーズな着脱をサポートする特殊編み構造を採用。

「秒」で履けて、「即」脚スッキリを目指した着圧ソックスです。

「秒」で履けて、「即」脚スッキリ設計

■「高梨優佳」をイメージモデルに起用

『クイケア』は、Z世代を中心に圧倒的な支持を集める高梨優佳さんをイメージモデルとして起用しました。

SNS総フォロワー150万人超えを誇る高梨さんは、美容・ファッション・ライフスタイルの発信を通じ、多くの女性の共感を集める存在。

日々のセルフケアを大切にしながらも、忙しい中で「手軽さ」と「快適さ」の両立を求めるライフスタイルは、『クイケア』のブランドコンセプトと共鳴しています。

■商品特徴

▼履くのが大変な着圧ソックスの常識を変える「3秒履き設計」

着圧ソックスは、「履くのに時間がかかる」「履き口がきつくて入りづらい」「脱ぐのが大変」と感じることが多いアイテムです。

『クイケア』は、特殊編み構造を採用し、生地の伸縮性を活かした設計により、スムーズな着脱をサポート。

着圧ソックスでありながら、片脚わずか3秒(※1)で履けることが確かめられています。

忙しい朝や外出前でも手間をかけずに履きやすく、無理なく毎日のケアに取り入れられるアイテムです。

▼心地よい着圧感をサポートする段階圧設計

『クイケア』は、ミドルソックスとロングソックスの2種類を展開し、それぞれの部位に適した着圧バランスを採用しています。

・ミドルソックス:足首24hPa・ふくらはぎ17hPa

・ロングソックス:足首25hPa・ふくらはぎ19hPa・太もも15hPa

また、「試験結果では、1時間着用後の計測時点で、ミドルソックス・ロングソックスともにふくらはぎ最大-1.1cm(※2)(※3)の変化が確認されました。

着圧のフィット感を感じながらも、快適な履き心地を追求した設計です。

▼長時間履いても快適に使える設計

「長く履いていると、足首や履き口が痛くなる…」そんな悩みに配慮し、足首部分には特殊構造を採用。

心地よいフィット感を目指しました。

さらに、履き口には幅広ゴム仕様を取り入れ、締め付けによる負担をやわらげながら、食い込みにくい設計に。

加えて、オリジナルの編地を採用することで、ズレにくく快適な履き心地をサポートします。

計算された着圧バランスで快適な履き心地を追求

▼着圧には見えないスタイリッシュなデザインで日常使いしやすく

『クイケア』は、ファッション性も考えたブラックカラーのスタイリッシュなデザインを採用。

シンプルでクールな仕上がりなので、普段のコーディネートにも自然に馴染みやすく、日常のあらゆるシーンに取り入れやすい一足です。

また、UVカット機能(UPF50+)を備え、紫外線遮蔽率98.0%を実現。

屋外での活動時も、紫外線対策を意識した設計となっています。

着圧には見えないスタイリッシュなデザインで日常使いしやすく

ミドルソックスとロングソックスでは、それぞれの使用シーンを考えたデザインに仕上げました。

・ミドルソックス:程よい丈感で、日中のコーディネートに取り入れやすく、カジュアルにもフォーマルにもなじみやすく、着圧を感じながらも自然に履きこなせるデザイン。

・ロングソックス:太ももまでしっかりフィットするロング丈で、脚全体を包み込む設計。

1日を通して快適に履けるよう工夫。

さらに、足サイズ23〜26cmの幅広い設計を採用し、小さめから大きめのサイズまで対応。

さまざまな方にフィットしやすい仕様となっています。

クイックにケアする秒メンテ クイケア(ミドルソックス)

クイックにケアする秒メンテ クイケア(ロングソックス)

商品名:『クイックにケアする秒メンテ クイケア(ロングソックス)』

カラー:ブラック

サイズ:フリーサイズ(足サイズ 23〜26cm)

価格 :1,958円(税込) ※小売希望価格

■高梨優佳さんプロフィール

高梨優佳さん

福岡県出身・俳優・元JELLY専属モデル。

総フォロワー150万人超、 MelTVにレギュラー出演するなど、Z世代の女性を中心に支持を集める。

2023年、映画『ラスト17デー』で初主演。

同年『Rakuten GirlsAward 2023』に出演。

また2024年にはVigloo配信ドラマ「記憶を売る店」で主演を務めるなど、ドラマ・映画・ショートドラマ等俳優としての活躍の幅を広げている。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 秒で履ける!YB-LAB.『クイックにケアする秒メンテ クイケア』 appeared first on Dtimes.