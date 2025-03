給与水準の改定について！ベンチャーサポート税理士法人「全社員の給与ベースの大幅な増額」

ベンチャーサポート税理士法人は、より専門性の高いサービスを提供できる人材が安心して働ける環境を用意するために、全社員の給与ベースの大幅な増額を決定しました。

ベンチャーサポート税理士法人は、より専門性の高いサービスを提供できる人材が安心して働ける環境を用意するために、全社員の給与ベースの大幅な増額を決定。

この取り組みはクライアントの満足度を高め、このグループ全体への業務依頼および収益の増加につながり、結果的に従業員へ還元することに繋がると考えています。

その一環として、採用活動の競争力強化のために、新卒・中途採用の初任給引き上げを行うことにしました。

1. 新卒・中途採用の初任給引き上げ(コンサルタント職)

中途採用の応募資格は、社会人経験1年以上を満たしていることのみで、会計・税務・経理等の業界経験不要、学歴不問です。

たとえば、社会人経験2年、25歳、税理士資格なしの方でも40万円以上の月給となります。

これは、私たちの仕事が単なる会計・税務といった専門業務にとどまることなく、起業家の経営相談全般に対する総合コンサルティングであることから、どの業界であれ仕事に打ち込んで磨かれた多角的な能力と経験値をすべて活かせる仕事であると考えているからです。

異業種への転職というチャレンジ精神と意欲、前職で培った人間力を存分に活かして、同社でさらなるスキルアップを実現してください。

2. 給与水準の改定

今回の初任給引き上げに伴い、既存社員の給与改定も実施する予定です。

直近1年間における給与水準は、コンサルタント職で前年比11.3%増となっています。

また、2024年のコンサルタント職(管理職を除く)の平均年収は約751万円(平均年齢30.5歳)でした。

このように人材投資に注力する理由は、同社で働くスタッフ1人1人の総合コンサルティング力に基づくサービスを、起業家であるお客様に提供しているからです。

同社が率先して魅力的な労働環境を整えていくことで、税理士母体の「プロフェッショナル・コンサルティング・グループ」として、この業界の魅力および社会的価値の高い仕事であることを多くの若者に知ってもらいたいと考えています。

【ベンチャーサポートグループの人事方針】

同社は、ベンチャーサポートグループの人材育成理念である「出る杭を伸ばす」のとおり、採用選考においては学歴不問・資格不問、入社後も年次や年齢を問わず、実績とチーム貢献度に応じた正当な評価や報酬で、やりがいをもって働くことができる組織を目指します。

給与などの待遇面の改善だけでなく、人として個の力を高めるために人材育成にも注力しています。

スタッフが働き続けるモチベーションを促進できるように、本人の希望や適性に基づき、複数のキャリアコースを用意しています。

具体的には、税務の専門家として知識やスキルを極めるだけでなく、

● オフィス責任者として、運営マネジメントに携わる

● 社内教育担当者として、新人社員から中堅社員までの教育を担う

● グループ法人(相続税部門、保険事業部、マーケティング部等)への希望転籍

これらを通じて多様なスキルを身につけ、スタッフ自らが市場価値の向上を実感できる取り組みを進めています。

専門性が求められる環境で若いうちから努力をすることは、同社内における評価や報酬だけでなく、社会に価値を提供できる一人前のビジネスパーソンへとあなたが成長するための最短ルートとなるでしょう。

【ベンチャーサポート税理士法人の紹介】

●すべての士業が完全にワンストップ

ベンチャーサポートグループ

ベンチャーサポート税理士法人は、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、弁護士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、不動産会社、保険販売代理店、金融商品仲介業者からなる総合士業グループに属しています。

このグループのすべての専門家は『士業はサービス業』という共通理念で繋がっており、お客様の要望に合わせて、あらゆるサービスをワンストップで提供します。

従業員に対しては、業界未経験でも、安心して業務を行えるように万全の教育環境を用意しています。

また、長く働きやすい環境のなかで、自分の専門性と市場価値を高められるようにキャリアアップを支援する体制を整えています。

