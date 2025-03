春の訪れを感じる！ボーテデュサエ「ナチュラルパフュームド ハンドクリーム」チューリップローズ

ボーテデュサエは、累計販売数100万本を超える「ナチュラルパフュームド ハンドクリーム」から、春の香りで手肌を包み込むハンドクリーム「チューリップローズ」を、2025年2月26日(水)より販売中です。

ボーテデュサエ「ナチュラルパフュームド ハンドクリーム」チューリップローズ

販売開始日: 2025年2月26日(水)

販売料金 : 2,310円(税込)

サイズ : 幅36mm×高さ135mm×奥行31mm

カラー : ピンク系

取扱い場所: 公式オンラインストア、直営店、伊勢丹新宿店、他

オーガニックシアバターをたっぷり使用した高保湿なハンドクリームは、荒れがちな手肌も指先までしっとり保湿。

潤いを帯びた手元を優しい香りが穏やかに包み込みます。

まるでトワレのように、ふわっと香りが広がります。

今回用意した“チューリップローズ”の香りは、可憐なチューリップをイメージした多幸感溢れるスイートフローラル系。

柑橘の爽やかさと花々の可憐さが織りなすバランスの取れた香りです。

誰からも愛されるチューリップのように、誰もが使いやすい穏やかな香りのチューリップローズ。

自身へのデイリー使いだけでなく、大切な方への贈り物にもおすすめです。

■「ハンドクリーム」の特長

1. 荒れがちな手肌をしっとりすべすべに。

手肌に必要な潤いを閉じ込め、みずみずしい肌へ導いてくれます。

2. 高保湿なハンドクリーム

オーガニックシアバターをベースに、保湿効果の高いはちみつやアロエベラエキスなどを配合。

3. 気分をリフレッシュさせたい時にも。

気分をリフレッシュさせたい時にも、香り広がるハンドクリームはおすすめです。

仕事や家事の合間など、手肌をふんわり香らせ心穏やかに。

チューリップの可愛らしさが伝わるパッケージ

いつでもどこでも、手元をふんわり香らせ華やかな印象に

