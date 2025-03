柴田自動車が展開するドリフトラジコンブランド「GRK」は、著名なレーシングドライバー谷口 信輝をブランドアンバサダーとして迎えることを発表。

GRK

柴田自動車が展開するドリフトラジコンブランド「GRK」は、著名なレーシングドライバー谷口 信輝氏をブランドアンバサダーとして迎えます。

■谷口 信輝のブランドアンバサダー就任について

谷口 信輝は、スーパーGTやスーパー耐久などのレースで数々のチャンピオンタイトルを獲得し、日本のモータースポーツ界を代表するドライバーの一人です。

また、ドリフト競技にも精通し、D1 GRAND PRIXの初代シリーズチャンピオンでありD1GP初期メンバーとして長年にわたり日本のドリフトシーンを牽引してきました。

今回のパートナーシップを通じて、谷口 信輝氏の豊富な経験と知識を活かし、GRKブランドのさらなる進化とラジコンドリフトの魅力を広める活動を推進していきます。

■谷口 信輝 コメント

「これまで実車のドリフト競技に関わってきましたが、GRKのラジコンシャーシには、実車と同じような操る楽しさがあります。

私自身、ラジコンの世界にも興味を持っていたので、GRKのブランドアンバサダーとして、その魅力をより多くの人に伝えていきたいと思います。」

■谷口 信輝氏 プロフィール

生年月日: 1971年5月18日

出身地 : 広島県

高校生の頃よりバイクに夢中になり、18歳でミニバイクレースで日本一に。

その後、ドリフト競技に出会い興味を持ち、レーシングドライバーとしての人生をスタート。

D1グランプリをはじめ、SUPER GT、スーパー耐久などで数々の実績を残している。

また、2022年度より日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考委員も務める。

日々精力的に活動している。

レーシングドライバー谷口 信輝氏

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 谷口 信輝がブランドアンバサダーに就任!GRK appeared first on Dtimes.