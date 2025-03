BTS・J-HOPE、約1カ月でTikTokフォロワー数950万人突破！新曲の一部を独占先行公開中

ボーイズグループBTSのメンバー、J-HOPEがデジタルシングル『Sweet Dreams(feat. Miguel)』をTikTokで7日間先行公開している。

【写真】JIN&J-HOPE、ワールドスター同士の豪華自撮り

去る2月28日、ソウル・KSPO DOMEで開催されたワールドツアー「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in SEOUL」の初回公演が終わった直後、J-HOPEは新曲の一部をTikTokで独占公開した。今回の新曲は来る3月7日に正式にリリースされる。

『Sweet Dreams(feat. Miguel)』は、J-HOPEの甘い感性と恋に関する率直なメッセージを盛り込んだポップR&Bソングだ。フィーチャリングには「グラミー賞」受賞経験のあるR&B歌手ミゲルが参加し、期待を高めている。

TikTokでは、新曲リリースと同時にプレセーブ機能が多く使われた。これを通じて、ファンはApple MusicとSpotifyのプレイリストにあらかじめ楽曲を追加し、正式リリースと同時に鑑賞することができる。

(写真=TikTokコリア)

また、「J-HOPE」あるいは「Sweet Dreams」を検索すれば、先行公開特別ページに接続することができ、新曲に関連するさまざまなコンテンツを楽しむことができる。

1月24日、J-HOPEは公式TikTokアカウントを開設して以来、わずか2週間で再生回数1億回以上を記録し爆発的な人気を証明した。2月基準で彼のTikTokフォロワー数は950万人を突破し、世界的な影響力を改めて実感させた。

TikTokコリアのパク・ジュヨン韓国アーティスト&レーベルパートナーシップマネジャーは、「J-HOPEがTikTokコミュニティとの意思疎通を越え、新曲を独占先行公開することになり意味深い」とし、「今後もアーティストのコンテンツをより一層深みのある、新しい方式で楽しめるプラットフォームとなるだろう」と明らかにした。

なお、J-HOPEのデジタルシングル『Sweet Dreams(feat. Miguel)』は3月7日14時に正式リリース予定だ。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。