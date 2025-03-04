àÂç¿Í¤Î´é¤Ä¤á¸µÉÔÅÐ¹»16ºÐYouTuber¤¬Î±³Ø¤òÈ¯É½¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ôºß½»¤Ç¸µÉÔÅÐ¹»YouTuber¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£4·î¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¥«¥Ê¥À¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡4·îÃæ½Ü¤«¤éÌó3¤«·î´Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÎ±³Ø¤·¡¢°ìÅÙÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¡¢10Æü¸å¤Ë¤Þ¤¿¥«¥Ê¥À¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö°ã¤Ã¤¿¹ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÌ®¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç»ëÌî¤â¹¤¬¤ë¤·¡¢°ìÅÙ¤Ã¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÎÏ¤ÇËÁ¸±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³¤¸¶¤òÇØ¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡¢¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿´é¤Ä¤¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉÔÅÐ¹»¤Ç¤·¤¿¤¬»ä¤â¾¯¤·¤º¤Ä´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Í¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÖÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤ÏÉÔÅÐ¹»YouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤«¤é²Æì¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¡¢¸½ºß¤ÏÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£